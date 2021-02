"Quiero a un hombre como Antonio Recio": la llamativa confesión de una comensal de 'First Dates'

Desde que se estrenara en abril de 2016, el restaurante de First Dates ha recibido la visita de todo tipo de comensales. Mientras que algunos han destacado por su forma de encarar la cita a ciegas, o simplemente por su habilidad para dejar plantada a su pareja, otras lo han hecho por sus gustos personales. Es el caso de la valenciana Saray, popularmente conocida como Mulatti por su ascendencia africana, tal y como ha reconocido en el programa presentado por Carlos Sobera.

La cita comenzaba con el presentador del programa dando la bienvenida a Alberto. Un joven, de 31 años de edad, que no dudaba en asegurar que tenía mucho éxito con las mujeres: "No voy de Brad Pitt por la vida, pero tengo mucha facilidad para conocer a las mujeres". Después de esta presentación frente a las cámaras, Sobera le preguntaba sobre las peculiaridades que le habían llevado a conseguir tanto éxito en el amor.

Alberto reconoce ser un bala perdida en el amor: "Soy infiel porque me gustan mucho las mujeres"

Sin pensárselo dos veces, el comensal decía ser "diferente". Alberto se definía como una persona polifacética que hace música y que, además, practica deportes de contacto. De hecho, y para demostrar que lo que decía era cierto, el comensal compartió con el presentador y con Matías una de sus canciones: "Se me da bien". Lo que no se le daba del todo bien era el amor, tal y como reconocería segundos más tarde.

Después de hablar sobre sus relaciones anteriores, Alberto reconocía ser un bala perdida en el amor: "No soy bueno porque me cuesta estar con una persona al 100%. Puedo amar a una mujer pero a lo mejor veo otra que me gusta y... Soy infiel porque me gustan mucho las mujeres". Tras esta confesión, el presentador daba la bienvenida a la valenciana Saray, popularmente conocida como Mulatti por sus amistades.

Una fantasía: Que el ejemplo perfecto de hombre a buscar sea Antonio Recio 😍 #FirstDates16F https://t.co/tq40vyasMi — First dates (@firstdates_tv) February 17, 2021

"Me gustan los hombres como Antonio Recio": la confesión de Mulatti

Nada más entrar en el restaurante, la comensal reconocía sentirse orgullosa de su color de su piel: "Lo que me hace diferente es mi color de piel y por eso estoy tan orgullosa". Algo que plasmaría varias veces a lo largo de la cita, en la que reconocía que le gustaría acabar con alguien como Antonio Recio, el mítico personaje de la serie La que se avecina. Después de que Alberto reconociera que sus anteriores parejas habían sido extranjeras, y que había estado con alguna "mulata", la joven valenciana reconoció que ese era el tipo de hombre que buscaba.

"Yo tengo que acabar con alguien como Antonio Recio. Con una persona que reconozca que las mulatas son su percepción. Quiero un hombre que su biotipo sean las mulatas, que las tengan como diosas", ha explicado Mulatti. Una descripción que coincidía con lo que le ofrecía su cita, quien reconocía que le gustaban las mujeres como ella.