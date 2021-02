Ana Rosa Quintana responde a Pablo Iglesias: "A mí me eligen cada día"

Ana Rosa Quintana ha empezado este jueves su programa respondiendo a Pablo Iglesias. La presentadora de Telecinco ha contestado al vicepresidente del Gobierno después de que este criticara el poder de los medios de comunicación en la sesión de control que se celebró este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Estas fueron las palabras del líder de Unidas Podemos en la tribuna del parlamento: "Nos sentamos aquí porque nos han votado millones de ciudadanos. Al fin y al cabo, la manera en la que se elige un Gobierno, al menos, hay una suerte de fundamento democrático, pero ¿cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso?".

Y añadió: "En España, además, no se aplican los principios liberales, no hay libre competencia y es básicamente un oligopolio en el que hay dos grandes grupos mediáticos".

“A usted lo ha elegido Pedro Sánchez”

La presentadora ha destacado en su editorial la intervención de Pablo Iglesias y le ha respondido mirando fijamente a cámara. "Exige la mordaza para los medios de comunicación críticos porque dice que tienen más poder que él. Asegura que los ciudadanos no tienen ningún control democrático sobre la prensa y que a los políticos los elige el pueblo cada cuatro años", ha dicho la periodista que comanda 'El programa de Ana Rosa'.

"Señor Iglesias, a mí me eligen cada día, cada hora y cada minuto porque no hay nada más democrático que el mando a distancia. A usted lo ha elegido como vicepresidente Pedro Sánchez", ha señalado a continuación. "Si a nosotros no nos quisieran no duraríamos ni un telediario, esos telediarios que reclama para usted".

"Creció gracias a sus intervenciones como colaborador en estos medios que ahora quiere amordazar con un control democrático al estilo de Venezuela. Lo que quiere es un 'Alo, vicepresidente'. No se lo dan y por eso se cabrea", remata Quintana.