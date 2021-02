"Se nos va a caer": Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en 'El Intermedio'

Jordi Évole ha acudido este jueves al plató de El Intermedio para hablar sobre Eso que tú me das. Un documental, que se estrenará el próximo domingo en La Sexta tras su paso por las salas de cine, en la que el periodista entrevista al cantante Pau Donés varios días antes de fallecer como consecuencia de un cáncer de colon: "Es uno de los trabajos más especiales que hemos hecho en toda nuestra trayectoria y espero que la gente lo disfrute".

Después de hablar sobre algunas de las claves del documental, El Gran Wyoming ha querido aprovechar la visita del periodista para preguntarle sobre algunos temas de actualidad. Concretamente sobre la detención del rapero Pablo Hasél por injurias y calumnias tanto a la monarquía como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las protestas que se han producido durante estos últimos días tras su encarcelación.

"¿Pero qué le pasa a este hombre?": Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en directo

Sin embargo, y antes de entrar a valorar la situación en torno a la detención de Pablo Hasél, el presentador hizo varios chistes sobre su miedo a la COVID-19 que provocaron las carcajadas del periodista. Después de que El Gran Wyoming le contara que no había visto el documental en las salas de cine porque es persona de riesgo, y bromeara diciendo que llevaba una bolsa en el culo para no cagarse encima, Jordi Évole acababa apoyando la cabeza contra la mesa ante la incredulidad del presentador: "¿Pero qué le pasa a este hombre?".

A pesar de que Jordi Évole continuaba riéndose, no era capaz de incorporarse. Varios segundos más tarde, y después de reincorporarse, Jordi Évole ha recordado una vez más que sufre de cataplexia y que a veces pierde el tono muscular como consecuencia de esta enfermedad. Un ataque que puede ser más peligroso cuando uno lo sufre estando de pie. Sin embargo, El Gran Wyoming le quitó importancia a lo que estaba pasando y siguió bromeando con el periodista: "¿Te quieres puto orientar?".

"Cuando te ríes, a veces pierdes el tono muscular": así es la cataplexia

Una vez más, y después de recordarle al presentador su pasado como médico, Évole continuó explicando que la cataplexia es una derivada de la narcolepsia: "Es una enfermedad que cuando te ríes a veces pierdes el tono muscular. Yo me medico y todo eso, pero es que tú me haces mucha gracia". A pesar de que ambos han tratado el ataque con humor, el periodista ha asegurado que no ha querido frivolizar sobre la enfermedad en ningún momento: "En mi caso no es tan jodida, pero hay casos mucho más graves".

El Gran Wyoming continuó con sus chistes y Jordi Évole volvió a sufrir un segundo ataque. Fue entonces cuando el presentador aseguraba que se podía caer su invitado y pedía a su equipo que le trajeran algunos cojines para amortiguar el golpe. Por suerte, el periodista pudo recuperarse y continuar con una entrevista en la que, esta vez sí, pudieron hablar sobre la detención de Pablo Hasél y muchos otros temas.

Pero esta no es la primera vez que sufre un ataque de estas características en pleno directo. En enero de 2020, el periodista sufría uno de estos ataques en El Hormiguero. Después de explicar que estos ataques pueden provocar el desmayo como consecuencia de emociones intensas, Évole hablaba sobre la primera vez que le pasó algo semejante: "Yo me di cuenta que, cuando me daba un ataque de risa, me entraba una flojera en el cuerpo de llegar a caerme, de no poner sostenerme". Por suerte, a día de hoy se medica para reducir las posibilidades de ataque y para continuar haciendo vida normal.