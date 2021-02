"Agobia mucho": Hugo Silva revela en 'El Hormiguero' el trastorno del sueño que ha sufrido "toda la vida"

Hugo Silva y Michelle Jenner visitaban el pasado miércoles El Hormiguero para hablar sobre La cocinera de Castamar. Una nueva serie de época, ambientada en el Madrid del siglo XVIII, que llegará el próximo día 21 en exclusiva a AtresPlayer Premium. Pero no solo eso. También para hablar sobre el origen de Los hombres de Paco, sobre su nueva temporada y, como no podía ser de otra manera, para conocerles un poco mejor. Y es que, a pesar de que hayan estado presentes prácticamente a diario en nuestro televisor, todavía hay datos que no conocemos sobre el actor y la actriz.

¿Sabías que Hugo Silva lleva toda la vida sufriendo trastornos del sueño? Según ha dado a conocer el actor durante el programa presentado por Pablo Motos, se pasa gran parte de la noche en un estado de duermevela. Un estado, por el que pasamos todos en algún momento de la noche antes de entrar en el sueño profundo, que le lleva a enfrentarse a escenarios de lo más atípicos: "Visualizo la habitación y estoy totalmente convencido de que estoy despierto, pero no me puedo mover".

Hugo Silva y el estado de duermevela: "Esto le pasa a mucha gente, se pasa un mal rato"

A pesar de que esté dormido y tenga los ojos cerrados, su mente interpreta que está despierto con los ojos abiertos. Por esa misma razón, comienza a mezclar ambas realidades y empieza a ver sombras y figuras en la habitación que no corresponden a la realidad. De hecho, reconoce haber llegado a ver incluso perros corriendo por su habitación: "Esto le pasa a mucha gente, se pasa un mal rato. No son cosas de mal rollo, pero agobia mucho".

Por suerte, el actor reconoce que ya no le pasa tanto: "Últimamente no me pasa o me pasa muy poco. Además, lo reconozco enseguida". Por lo tanto, y cada vez que le pasa algo similar, procura mantener la calma. Después de hablar abiertamente sobre este trastorno que lleva sufriendo toda la vida, la hormiga Barrancas ha reconocido que tiene una amiga que sufre algo similar: "Tengo una amiga que lo controla y decide viajar en su sueño".

"Cuando me ha pillado relajado, alguna vez me he dado una vuelta"

Después de contar la anécdota de su amiga, la hormiga ha explicado que la mujer es capaz de pedirle a su cuerpo que se ponga a volar durante el estado de duermevela para viajar a cualquier sitio. Algo que también ha vivido Hugo Silva en alguna ocasión, aunque ha reconocido que no es lo habitual: "Me ha pillado relajado y me he dado una vuelta".

Por suerte, el actor reconoce que ya no le pasa prácticamente nunca y que puede seguir haciendo vida normal. Y es que, a pesar de que no le pase nada malo, reconoce que no es una buena sensación.