César Azpilicueta, capitán del Chelsea, asegura que a su excompañero Eden Hazard le duele no poder tener continuidad en el Real Madrid. "Eden (Hazard) es un gran amigo mío y por supuesto que me duele verle así, que no pueda demostrar su calidad, sobre todo cuando aquí en el Chelsea apenas se perdía un partido. Era un jugador muy regular y a pesar de las patadas que le pegaban siempre ha estado disponible", explicó el defensa navarro en una entrevista con Efe.

"Ver que no puede tener esa continuidad duele y a él también. Tiene esa espina clavada y no tengo ninguna duda de que ojalá se pase esto lo más rápido posible, que encadene esos tres o cuatro partidos buenos que aún no ha podido tener para demostrar su talento", añadió.

Las continuas lesiones que ha sufrido el belga no le han permitido demostrar la calidad que exhibió en Stamford Bridge y por la que el Real Madrid desembolsó 100 millones de euros hace años y medio. "Su sueño era jugar en el Real Madrid y él quiere demostrar que puede", apuntó Azpilicueta.

El extremo belga sufrió una lesión muscular a principios de febrero que le tendrá apartado al menos un mes de la competición. El jugador de 30 años ha disputado 13 partidos esta temporada con el club de Chamartín y ha marcado tres goles.

Duelo ante el Atlético

El Chelsea se mide este miércoles al conjunto rojiblanco en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. "Los dos equipos ahora mismo estamos en una racha positiva. Ellos son líderes por méritos propios. Tienen experiencia en la competición, mientras que nosotros el año pasado nos llevamos un fuerte golpe contra el Bayern de Múnich". El español asegura que este año su equipo tiene una nueva oportunidad en esta competición, que afronta con un bloque "más joven" aunque con jugadores de experiencia.

Del Atlético asegura que es un equipo "muy sólido" al que le hacen muy pocas ocasiones de gol. "Arriba... si ves la cantidad de jugadores de nivel que tienen en la plantilla, que te pueden marcar la diferencia en cualquier momento y lo están demostrando en la cantidad de goles que están marcando. Jugadores que se adaptan a diferentes sistemas, trabajadores. Es un equipo muy completo", asegura.