"Hablan mucho y se quedan a medias": así son los españoles en el sexo para una comensal en 'First Dates'

Paula ha acudido este lunes al restaurante de First Dates con el objetivo de encontrar a un hombre que le aguante el ritmo. Y es que, desde que está en España, la mujer de origen cubano reconoce que no ha tenido suerte en el plano amoroso. Por esa misma razón, y después de someterle al test de compatibilidad al que se enfrentan todos los comensales antes de sentarse a cenar, el equipo dirigido por Carlos Sobera ha decidido emparejarle con Antonio.

A pesar de que los comensales no parecían tener mucho en común, la conversación parecía que comenzaba a fluir cuando ambos empezaron a hablar sobre sexo. Una conversación que comenzaba con Antonio confesándole a su cita que ha tenido épocas en las que se ha pasado más de año y medio sin mantener relaciones sexual. Algo que no concebía Paula, quien aseguraba que no podría hacer algo semejante: "Yo no puedo estar un año y medio sin hacerlo".

"Prefiero repetir un mal polvo que estar a dieta"

Pese a que él también pensaba que no podría estar todo este tiempo sin mantener ningún tipo de relación, Antonio aseguraba durante la cena que se ha pasado todo el año sin sexo. Antes de pasar por una situación semejante, su cita le explicaba que prefería volver a mantener relaciones con una persona con la que hubiera tenido una mala experiencia en la cama a quedarse un año y medio sin sexo como Antonio.

Algo que repetía nuevamente frente a las cámaras de First Dates, donde explicaba que no tener sexo durante un año es algo "de locos", algo que no concibe bajo ningún concepto: "Yo me pongo a pensar en esa situación y no puedo." De hecho, enfatizaba en el hecho que repetiría con una relación anterior antes que quedarse mucho tiempo sin mantener ningún tipo de relación sexual: "Prefiero repetir un mal polvo que estar a dieta."

"Los hombres son muy bla bla bla y se les va el área de cobertura"

Después de explicar que llevaba más de un año sin mantener relaciones sexuales, Antonio ha asegurado que en pareja no era así. Ha sido entonces cuando su cita le explicaba que todos los hombres dicen lo mismo y que, a la hora de la verdad, no cumplen las expectativas: "Los hombres son muy bla bla bla y se les va el área de cobertura. Cuando les doy una oportunidad me dicen que me van a hacer de todo y luego se quedan a medias."

Por último, Paula ha asegurado que los españoles con los que ha estado se quedan prendados con ella porque es cubana y baila. Sin embargo, a la hora del a verdad y a pesar de que le hayan dicho de todo, no consiguen seguirle el ritmo: "Se mueren el camino y me da mucha pereza".