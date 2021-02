Almeida critica a Iglesias por actuar como "un niño pequeño con los brazos cruzados ante el rey"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la "imagen pueril de niño enfurruñado" que en su opinión mantuvo ayer ante el rey Felipe VI en los actos de conmemoración del fallido golpe de Estado del 23-F.

"Esa imagen de Iglesias como un niño enfurruñado que cruza los brazos y mira con cara de no querer estar ahí es un poco absurdo; Si no quieres estar, no estés, lo que no puede ser es que se comporte como un niño pequeño", ha afeado a Iglesias durante su visita a las obras de la madrileña calle de Alcalá en el tramo de El Carmen.

Ataque a Podemos

Por ello se ha preguntado "¿quién se cree que es Pablo Iglesias?". Además, ha apuntado que "sin lugar a dudas" no pueden estar en el Gobierno de la Nación "quienes piensan que España no es una democracia plena, los que amparan los disturbios".

Iglesias apuntó este martes que la monarquía ya no es "condición de posibilidad" para que haya democracia en España, frente a lo que ocurrió en la Transición y ante el avance del republicanismo, y subrayó que existe en el país "un clamor social" ante la huida del rey emérito Juan Carlos I mientras hay gente que "va a la cárcel" por escribir un tuit o una canción.

Situación de alarma

"A muchos ciudadanos les llama la atención que en este país se pueda ir a la cárcel por un escribir un tuit o una canción, mientras que el anterior jefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes. Eso genera una situación de alarma y quitarle hierro es un error. En este país hay un debate sobre la libertad de expresión. Es un clamor social".

Iglesias también ha reivindicó la legitimidad del debate monarquía-república: "El 23-F demostró que buena parte del Ejército no respetaba la democracia, pero sí respetaba al rey [...]. Creo que 40 años después es muy difícil decir que monarquía sea condición de posibilidad de la democracia. Con todo el respeto institucional, desde el respeto y la mesura, creo que hay que reconocer que ese debate social existe en España. Creemos que se abre de manera inequívoca un horizonte republicano en España, pero al mismo tiempo somos enormemente institucionales y vamos a participar en los actos. Eso sí, no nos vamos a callar".

Iglesias también ha criticado que la ley de secretos oficiales siga ocultándole a los españoles información que, en su opinión, deberían conocer.