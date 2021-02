"He sentido cuando te ibas": Jordi Évole vuelve a sufrir un ataque de cataplexia en 'El Hormiguero'

En mayo de 2019, Jordi Évole daba a conocer, frente a la audiencia de El Hormiguero, que sufría de cataplexia. Una enfermedad, contra la que lleva luchando desde hace un par de años, que puede provocar la pérdida del tono muscular e incluso el desmayo como consecuencia de emociones intensas: "Yo me di cuenta que, cuando me daba un ataque de risa, me entraba una flojera en el cuerpo de llegar a caerme, de no poner sostenerme".

Varios meses más tarde, el periodista protagonizaba uno de estos ataques en el programa de Pablo Motos como consecuencia de un ataque de risa. A raíz de aquel primer ataque en televisión, el presentador recordó que la cataplexia no era ninguna broma y que es una situación a la que se enfrenta de vez en cuando. Este jueves, y apenas una semana después de vivir una situación similar en El Intermedio, el periodista ha vuelto a sufrir un ataque junto a Pablo Motos.

Jordi Évole no puede contener la risa durante la llamada con Iñaki: "Parece que le han matado a un familiar"

Y, una vez más, como consecuencia de un ataque de risa. Después de la clásica entrevista, en la que el presentador y el periodista han hablado sobre la nueva temporada de Lo de Évole, Pablo Motos ha aprovechado unos minutos para regalar 3.000 euros a quien respondiera correctamente a la pregunta del programa "¿Sabes qué es lo que quiero?". Después de que el concursante Iñaki respondiera "la tarjeta de El Hormiguero", todos celebraron su victoria con alegría.

Todos excepto Iñaki, quien no parecía muy emocionado. Esto le llevaba al presentador a preguntarle si alguna vez le había tocado algo. Después de que el concursante le dijera que no, Motos explicaba que tal vez era esa la razón por la que no sabia si ponerse contento o no. Iñaki reconocía que sí que estaba muy contento, pero que no solía ser muy expresivo en su día a día. Una confesión que hizo soltar una carcajada a Jordi Évole, quien no daba crédito ante la falta de expresión del concursante.

Jordi Évole vuelve a sufrir un ataque de cataplexia en directo: "Me ha dado un poquillo"

Tras despedirse del concursante, y levantarse de la mesa para dar la bienvenida a Marron, Jordi Évole bromeaba sobre la poca expresividad de Iñaki: "Parece que le han matado a un familiar". Un chiste con el que volvía a soltar una nueva carcajada y que iniciaba un nuevo ataque de cataplexia en directo: "Me ha dado un poquillo". Rápidamente, Pablo Motos ha acudido hasta la posición del periodista y le ha agarrado para evitar que se cayera al suelo: "Es que somos gilipollas".

De hecho, y dado que ha perdido el tono muscular, el presentador le ha ayudado a subirse a la mesa para evitar que continuara de pie. Apenas unos segundos más tarde, Jordi Évole recuperaba el tono muscular y se reincorporaba para continuar el programa: "Es culpa de Iñaki". Tras dar la bienvenida a Marron, el periodista ha reconocido que ha sentido el momento en el que estaba sufriendo la cataplexia y que ha ido rápidamente hasta su posición para evitar su caída. Después de sufrir un primer ataque en enero de 2020, el presentador de El Hormiguero ya sabía cómo actuar ante esta situación y ha sujetado con firmeza a Évole para evitar cualquier accidente.