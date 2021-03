Imanol Arias cuenta en televisión cómo fueron las últimas horas de Quique San Francisco

Este lunes, para despedir a Quique San Francisco, que murió a los 65 años de edad tras sufrir una neumonía bilateral, todos los profesionales del medio quisieron dedicarle unas palabras al que ha sido uno de los actores y cómicos más importantes de nuestro país. Se vieron muchos mensajes de cariño en redes sociales, pero también en televisión, donde algunos compañeros no dudaron en intervenir.

Fue el caso de Imanol Arias. El protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' y amigo íntimo de San Francisco entró por teléfono a 'La redacción', el nuevo espacio de Telemadrid, y allí, muy emocionado, habló sobre esta triste pérdida.

"Para mí se ha muerto un amigo, una persona con la que he vivido mucho y quería mucho, que tenía una forma de vivir peculiar y vibrante. Es una pena que se haya ido sin poder salir a la calle sin despedirse de todos. Es una noticia triste, la verdad", dijo.

Las últimas horas de Quique San Francisco

Imanol Arias también desveló las que fueron las últimas horas de Quique San Francisco, quien llevaba cerca de dos meses ingresado en el Hospital Clínico San Carlos por una fuerte neumonía lateral. "No se podía hablar con él, pero sí nos dijeron que estaba enfadado porque no podía salir y no podía ver a la gente ni podía saludar", explicó.

Y añadió: "Quique era una persona tremendamente elegante, educada, educadísimo, siempre olía bien y tenía una enorme virtud; lo agradecido que era, cómo agradecía las cosas. Y él quería salir a la calle a agradecernos la vida con los que había convivido, los compañeros que nos habíamos juntado con él en algún momento de la vida".

Imanol Arias y Quique San Francisco trabajaron juntos en 'Cuéntame' entre el 2001 y el 2008, aunque el actor, para terminar su intervención, recordó con especial cariño los otros proyectos en los que había coincidido con él: "He hecho tres películas con Quique, tres aventuras maravillosas. Y él siempre quería agradecerlo. La mejor manera de despedirlo es agradecer a él el deseo de agradecer".