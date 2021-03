La Junta del Barça votó convocar elecciones ante Bartomeu y él invalidó la votación

El expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, invalidó una petición para convocar elecciones de su junta directiva.

Dos días después de la revelación del 'Barçagate' por Que T'hi Jugues de SER Catalunya, los vicepresidentes, el presidente, Jaume Masferrer y Oscar Grau se reunieron. En esa segunda reunión con todos los directivos, en un restaurante de Sant Just Desvern, se votó a mano alzada si convocar elecciones.

Ganó convocar elecciones, pero Bartomeu alegó que no era una junta oficial, aunque estuviesen todos los miembros necesarios, y que no habría acta. Al no haber acta, el presidente decidió que no era una votación válida. Al no haber acta, no era una votación válida.

Bartomeu marca los límites de la auditoría: decidió las palabras clave y se haría fuera del club

En esa misma reunión, la Junta plantea pedir una auditoria por el 'Barçagate' a PwC. No obstante, Barotmeu marcó los límites al pactar con la empresa el alcance de la auditoría: el presidente decidió que la auditoria se haría desde las oficinas de PwC, no desde el club, y que las palabras clave tendrían que ser aprobadas por Grau.

La Complaince Officer alertó de las irregularidades del Barçagate y fue despedida

La Complaince Officer del club, Noelia Romero, hizo un informe interno alertando de las irregularidades del 'Barçagate' tras su publicación. El 30 de marzo Romero intentó que Bartomeu aceptase presentar dicho informe a la Junta, pero el presidente se negó. El 6 de abril, el presupuesto para asesoría externa del departamento de Complaince se rebajó a cero.

Romero, encargada de asegurar el cumplimiento de la normativa dentro del club, envió el informe a todos los directivos a pesar de haber recibido la negativa y ninguno de ellos respondió. Tres días después, Romero fue suspendida de empleo y sueldo y más tarde fue despedida.

"Si firmo esos contratos podría haber graves y serias implicaciones"

Xavi Asensi, director de la oficina en Hong Kong, se negó a firmar dos contratos que desde el club intentaron pasar por esa oficina. Según Asensi dichos contratos, de la empresa 'Coyote' y 'Big Data', "no eran agua clara, le mantenían intranquilo" y se negó a firmarlos.

Asensi afirmó que si se acababa realizando el pago por dichos contratos "podría haber graves y serias implicaciones para él".