El Consejo afronta una votación incierta sobre nombramientos con la renovación atascada

El pleno del Consejo General del Poder Judicial se prepara este jueves para una reunión tan extraordinaria como llena de incertiumbres. Los veinte vocales y el presidente, Carlos Lesmes, volverán a tener encima de la mesa los nombramientos de seis altos cargos judiciales sin tener claro si habrá una mayoría suficiente para sacarlos adelante: tres de ellos son nombramientos de gran relevancia y de perfil marcado en dos salas del Tribunal Supremo.

Fue el propio presidente Carlos Lesmes el que hace semana y media decidió de forma unilateral retirar los nombramientos del orden del día del pleno de febrero teniendo en cuenta dos factores: la aparente cercanía de la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la falta de una mayoría abultada para sacar esos nombramientos adelante como sí ha sucedido en estos dos años desde que caducó el mandato.

La decisión de Lesmes quedó en nada cuando ocho vocales exigieron que los nombramientos sí fueran llevados al pleno: criticaban tanto la unilateralidad de la decisión como que sí hubiera mantenido en el orden del día nombramientos en tribunales militares. El pleno se reunió, los nombramientos fueron dejados para esta semana y los jueces togados militares sí fueron nombrados a pesar de la reticencia inicial de los vocales que habían forzado el debate en la sesión plenaria.

Este jueves el pleno se volverá a reunir de forma extraordinaria y el propio Lesmes no ha sido capaz de vaticinar lo que sucederá cuando le han preguntado algunos vocales de la Comisión Permanente, limitándose a apuntar lo obvio: que la votación se va a producir. A partir de aquí empiezan las incógnitas: al menos seis vocales progresistas tienen intención de votar en blanco, al igual que otros cuatro del sector considerado conservador, alejando la mayoría que entiende Lesmes que es mínima para sacar adelante nombramientos de tanto calado.

Tres sillones en el Supremo

Existen en este momento varias sensibilidades en el Consejo General del Poder Judicial con respecto a unos nombramientos que no cuenta con el visto bueno del propio presidente. Están, por un lado, los que entienden que no se deben votar porque las negociaciones entre PP, PSOE y Podemos para la renovación están encalladas pero no rotas, están también los que creen que mientras no haya un anuncio firme se deben seguir votando y por último los que consideran que la reforma del CGPJ está lo suficientemente avanzada como para aparcar los nombramientos que, precisamente, busca limitar.

Fuentes del Consejo recuerdan que algunas de estas convocatorias para nombrar magistrados en el Supremo tienen relevancia tanto por el sillón que ocuparán como por algunos de los nombres que concurren a ellas: por ejemplo Manuel Almenar, exvocal del CGPJ y actual portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, o el exdirector general de la Guardia Civil con Fernando Grande-Marlaska desde 2018 hasta 2020, Félix Azón, también exvocal del Consejo.

Estos tres puestos en el Supremo no son los últimos que tiene el actual Consejo en la recámara. En las últimas semanas el pleno ha aprobado las bases para poder convocar cuatro plazas más a raíz de cuatro jubilaciones de magistrados: dos en la sala de lo contencioso, otra en la sala de lo social y otra más en la sala de lo militar. En los últimos dos años, desde que expiró su mandato, el CGPJ ha renovado 13 puestos en el Supremo además de la presidencia de sus cinco salas.