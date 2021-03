"La que lío es tremenda": Ibai Llanos reconoce que tuvo un lapsus durante la entrevista con Jordi Évole

Hace apenas unos días, concretamente el pasado domingo, La Sexta publicaba la entrevista de Jordi Évole con el streamer vasco Ibai Llanos. Una charla simpática, la segunda más vista de la historia del programa, mediante la que el presentador mostraba a su audiencia qué es lo que hay detrás del fenómeno con el que está creciendo toda una generación. A pesar de que cada vez son más las personas que conocen al streamer, el presentador de Lo de Évole ha querido hacer una radiografía sobre el bilbaíno para que tanto los jóvenes como los no tan jóvenes sepan un poco más sobre uno de los creadores de contenido más importantes a día de hoy.

Entre otras cosas, Évole y Llanos hablaron sobre el dinero que ha ido generando el vasco a raíz de su éxito en el mundo del stream. También sobre sus ahorros y sobre los caprichos que tiene a día de hoy. Después de reconocer que no le llama especialmente atención la ropa cara, y que tampoco tiene carnet de conducir, el creador de contenido reconoce que su pasión es comer bien. Aprovechando esta confesión, Llanos quiso recordar una anécdota vivida en un famoso restaurante de Barcelona.

Juan Mari Arzak responde a Ibai Llanos: "Vente cuando quieras"

El streamer explicó que visitó uno de los restaurantes de Juan Mari Arzak y que no le habían dejado entrar porque llevaba pantalones cortos: "Iba en pantalones cortos y me echaron. Había reservado pero no había dicho que iba en pantalón corto". Algo que extrañó de primeras al presentador, quien no recordaba que Arzak tuviera un restaurante en la ciudad Condal. A pesar de ello, el creador de contenido siguió hablando sobre su anécdota

Una anécdota que llegó hasta el propio Juan Mari Arzak, quien no dudó en invitarle a su restaurante a través de las redes sociales para que disfrutara de una buena comida: "Vente cuando quieras que no hay dress code. Aquí solo hay que traer hambre y mucha curiosidad". Sin embargo, Ibai Llanos ha reconocido que se trataba de un lapsus. Un día después de la famosa entrevista, el streamer ha reaccionado a la misma frente a su comunidad de seguidores y seguidoras de Twitch y ha explicado que se equivocó.

"La que lío es tremenda": así fue el lapsus de Ibai Llanos durante su entrevista con Jordi Évole

Después de que Jordi Évole le preguntara sobre su experiencia en el Arzak, Ibai Llanos ha reconocido que el restaurante al que no pudo entrar pertenecía al chef Martin Berasategui: "El restaurante Lasarte que está en Carrer de Mallorca no es de Arzak, es de Berasategui".

Después de pedirle perdón a Arzak, el streamer ha asegurado que volverá al restaurante Lasarte a comer pero, esta vez sí, con unos vaqueros. Por lo tanto, Ibai ha querido agradecer a Arzak su invitación y ha aprovechado para pedirle perdón por el lapsus cometido durante su entrevista.