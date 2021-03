Sergio Ramos: "Merezco irme por la puerta grande del Real Madrid"

Sergio Ramos charló durante casi una hora y media con Ibai Llanos en el canal del streamer en Twitch y ahí, además de hablar de algunos de los aspectos de su vida de los que nunca ha hablado, también comentó algunos temas importantes de la actualidad futbolística y deportiva.

¿Miedo a irte del Madrid como Iker o Raúl? "Lo que me gustaría es irme sobre todo con la conciencia tranquila de haberlo dado todo, haber dado mi máximo nivel desde que llegué hasta que me vaya. Ojalá sea dentro de mucho tiempo, pero me gustaría, como creo que me merezco, salir por la puerta grande y con el reconocimiento y el cariño que yo le tengo al club".

Renovación. "Soy feliz y soy muy optimista. Cuando trabajas y eres constante, las cosas acaban saliendo. Lo que he comentado antes en la presentación de la segunda temporada en Amazon Prime: no hay ninguna novedad. Más inquietud que yo no tiene nadie, yo seré el primero en hablar cuando haya algo. No puedo decir nada más de lo que he dicho porque no hay ninguna novedad".

¿Haaland o Mbappé? "Quizás por las circunstancias y la actualidad, a día de hoy, creo que sería más fácil fichar a Haaland. El que viene tomando el relevo de Cris, Messi y Neymar es un poco Mbappé y creo que las circunstancias económicas están complicadas y es un jugador por el que será más complicado llegar a un acuerdo. Y yo creo que en el Real Madrid nunca estaría mal un refuerzo como Haaland, es un jugador que te puede dar mucho. Que no digo que Mbappé no te lo dé, pero creo que sería más fácil un jugador como Haaland".

¿Por cuánto dinero ficharías por el Barcelona? "A Laporta le tengo un cariño especial pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero. Al igual que nunca verías a Iniesta, Piqué o Xavi jugando en el Real Madrid tampoco vas a ver a Raúl, Sergio Ramos o Iker Casillas en el Barcelona: somos parte del escudo del club, es algo imposible".

¿Messi fichando por el Real Madrid? "¿Si estaría encantado? Al 100%, le dejo mi casa para que se vaya a acomodando. Los madridistas le hemos sufrido en sus mejores años de fútbol, ayudaría al Real Madrid a ganar y a conseguir más éxitos, sería una tontería decir lo contrario".

La salida de Cristiano Ronaldo. "No me sorprendió su marcha porque estoy dentro del Real Madrid. Fue algo en lo que perdió Cris y perdió el Real Madrid, yo no le hubiese dejado salir, nos hubiese acercado más a ganar sin lugar a dudas. Son relaciones que tienen que ser casi de por vida con la entidad por encima de un jugador, un presidente o un directivo. ¿Si sabíamos que se iba a ir antes de la 13ª? Ya se veía venir, sí. Nunca te lo terminas de creer, siempre tienes esa esperanza de que cambie de opinión".