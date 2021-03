"Ha sido un error": un comensal de 'First Dates' demuestra cómo arruinar una cita con una sola pregunta

Si algo nos ha enseñado First Dates durante sus cinco años en antena es que el devenir de una cita puede cambiar de forma radical dependiendo de las preguntas y los temas de conversación que planteen los comensales sobre la mesa. Y es que, a pesar de que el programa seleccione las parejas en base a un test de personalidad previo, no todas acaban siendo tan compatibles como indicaban los resultados de la prueba.

Entre todas estas parejas podemos encontrar la formada por Mara y Antonio, quienes se han marchado del programa igual que habían llegado tras una pregunta fuera de lugar: Mara junto a su sobrina Susana y Antonio completamente solo. A pesar de que la cita había comenzado bien, hablando sobre sus respectivas vidas y familias, todo se torció cuando Mara le explicaba a su cita que había venido acompañada de su sobrina.

La pregunta indiscreta que ha arruinado la cita

Después de contarle que su sobrina estaba conociendo a un chico en la mesa de al lado, Antonio se quedó mirando atentamente a la misma. Tras reconocer que era muy guapa, el comensal le preguntaba a su acompañante si podía hacerle una pregunta un poco indiscreta. A pesar de que no le hacía demasiado gracia, Mara aceptó para ver qué era lo que quería. Fue entonces cuando el tono de la cita cambiaría hasta el final de la misma.

Y es que, en cuanto Mara se lo permitió, Antonio le preguntó si su sobrina se había sometido a operaciones quirúrgicas. Lejos de responderle, Mara se limitó a decir que no procedía decirle algo sobre el tema. Sin embargo, la comensal explicaría frente a las cámaras de Cuatro que le había parecido una auténtica falta de respeto: "Obviamente no le he contestado porque no le importa. Vamos, es que no me ha gustado nada, me ha echado mucho atrás".

Dado que Mara no quiso responderle, Antonio le pidió perdón. También frente a las cámaras del programa, donde volvió a reconocer que se había equivocado: "Ha sido un error, una vulgaridad". No obstante, y a pesar de haber pedido perdón, la cita no volvió a buen puerto. Según explicaba Mara tras bastidores, no se marchó de la cita por educación a pesar de que le hubiera gustado dejarle plantado.