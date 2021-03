Concha Velasco confiesa en 'Sábado Deluxe' que intentó quitarse la vida

La entrevista de Concha Velasco en ‘Sábado Deluxe’ trajo consigo momentos duros de recordar para la actriz. En su conversación con Jorge Javier se sinceró sobre uno de los momentos más duros de su vida. La actriz anunció que iría al programa para contar algo que nunca había hecho público.

Una de las bombas de la noche fue el momento en el que reveló la identidad del padre biológico de su hijo Manuel. Se trata de Fernando Arribas, un director de fotografía casado que dejó embarazada a la actriz y que hasta ahora había sido uno de sus secretos mejor guardados.

"Buenafuente me salvó la vida"

Esta no fue la única noticia que dejó a todos sorprendidos, Concha se adentró en una de sus confesiones más duras y explicó como intentó quitarse la vida cuando vio en el ‘Deluxe’ una entrevista a Paco Marsó, el que fuera amor de su vida. “Estaba contando cosas tan tristes y duras que yo lo pasé fatal”, desvela la galardonada actriz. “Estaba con mi perrita viendo la tele, me fui a la nevera, me bebí todo y me tomé una caja de lexatin”, recordó.

La parte buena de la historia es que en ese momento arrancaba el formato humorístico de Movistar. Haciendo zapping, Concha llegó al programa de Andreu Buenafuente. “Buenafuente me salvó la vida, me puse a verlo y me hizo tanta gracia lo que estaba haciendo que vomité todo lo que había tomado. Si no, me hubiera muerto”, expuso la actriz.

En esa misma conversación, Concha Velasco recordó una anécdota de la boda de Andreu en la que se proclamó “su tercera madre”. Explicó que Serrat cantó en la ceremonia y hubo un momento en el que dijo: “Tengo que dar tres ramos de flores a las tres madres de Buena fuente: la madre de Silvia, la de Andreu y la de Madrid, que es Concha Velasco”. Una entrevista apoteósica que logró sorprender a todos.