Con más de mil programas a sus espaldas, First Dates se ha convertido en uno de los programas más longevos de la televisión actual. Sin embargo, y a pesar de que nos hayan enfrentado a prácticamente cualquier escenario, el programa presentado por Carlos Sobera continúa ofreciendo situaciones inauditas. La última de ellas ha sido la protagonizada por la joven Esmeralda, quien ha reconocido frente a su cita Adrián que ha acudido al programa por una razón que le ha dejado sin palabras.

Tras las pertinentes presentaciones, y después de sentarse en la mesa, Adrián y Esmeralda han comenzado a hablar sobre sus gustos e intereses con el objetivo de romper el hielo. Mientras que Esmeralda reconocía que era muy maniática y que no podía ver ciertos cubiertos, Adrián aseguraba que le pasaba algo similar con los ascensores. Por esa misma razón, y por muy alto que sea el edificio, el comensal prioriza las escaleras antes que escoger el ascensor.

Así ha sido la cita entre Esmeralda y Adrián

Una primera toma de contacto que ha servido a ambos para relajarse, tal y como ha reconocido Esmeralda frente a las cámaras del programa: "Me he sentido como muy nerviosa, pero que me he ido relajando. Es una persona con la que se puede hablar". Por esa misma razón, la conversación comenzaba a fluir y empezaban a tocar temas más personales. Esmeralda le confesaba que su película favorita era Mary Poppins pero que era una gran apasionada del mundo de Harry Potter.

En ese preciso instante, Adrián le demostraba que también era un gran seguidor de la saga mágica a través de uno de sus tatuajes: "A mí también me suena mucho". Por esa misma razón, y después de romper el hielo, ambos comenzaron a hablar sobre sus anteriores relaciones y sobre las razones por las que habían acudido a First Dates. Mientras que Adrián reconocía que venía al programa para reconciliarse con el amor, Esmeralda le daba una respuesta nunca antes vista en la historia del programa.

"¿Por qué has venido a First Dates?"

Después de que Adrián le preguntara por las razones que le llevaron a presentarse a First Dates, Esmeralda reconocía que había ido por la comida: "Yo un día llegué a casa, estaba viendo el programa con mis padres y dije que quería ir a probar la comida". Una respuesta que enfrió por completo al comensal, quien llegaba a la conclusión de que no estaba buscando lo mismo: "A mí eso me ha parado porque yo no vengo por la comida".

Sin embargo, y a pesar de que la cita estaba condenada al fracaso, ambos acabaron diciendo que sí. Aunque Esmeralda había asistido al programa por la comida, esta ha acabado conectando con Adrián. Por todo ello, ambos se fueron del programa de Carlos Sobera abiertos a tener una segunda cita en la que puedan conocerse mejor.