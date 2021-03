"Qué pesados sois con el fascismo": así ha sido la acalorada discusión entre Ana Rosa y Juan Carlos Monedero

El fascismo del siglo XXI ha vuelto a estar presente una jornada más en El Programa de Ana Rosa. Si hace apenas unas horas lo hacía durante la entrevista de Ana Rosa Quintana a Isabel Díaz Ayuso, quienes charlaban sobre el concepto del fascismo y del hecho de que ser considerado fascista a día de hoy significaba estar en el "lado bueno de la Historia", en esta ocasión lo hace como hilo conductor de una bronca entre el politólogo Juan Carlos Monedero y la presentadora del programa de Mediaset.

Los hechos se han producido este martes durante una intervención del politólogo durante el programa de Telecinco, al que ha acudido para valorar la decisión de Pablo Iglesias de abandonar la vicepresidencia del Gobierno para presentarse como candidato por Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid: "El movimiento generoso de Pablo Iglesias descoloca a los voceros que decían que solo le mueve la ambición".

" Ay, que pesados sois con el fascismo, de verdad, sois muy pesados"

Después de recordar a quienes decían que se movía por la ambición, Monedero ha asegurado que lo que realmente le mueve al líder de Unidas Podemos es "parar al fascismo del siglo XXI que representan Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio". Tras acabar su intervención, Ana Rosa Quintana ha aprovechado para echarle en cara que haya vuelto a sacar una vez más el concepto del fascismo para referirse tanto a Ayuso como a Monasterio: "Ay, que pesados sois con el fascismo, de verdad, sois muy pesados".

Acto seguido, la periodista ha continuando asegurando que a día de hoy todo el mundo sabe lo que es el fascismo y que no tiene nada que ver con lo que se ve a día de hoy en nuestra política: "Estamos en el siglo XXI y afortunadamente el fascismo ya pasó". Cuando la presentadora ha terminado su intervención, Monedero ha contraatacado reafirmándose en que el fascismo en el siglo XXI es diferente al del siglo pasado.

Juan Carlos Monedero a Ana Rosa Quintana: "Tú sabes más de Comunicación, pero de Ciencia Política sé yo más"

"Te estoy hablando desde la facultad de Ciencias Políticas y yo sé qué es el fascismo. El fascismo en el siglo XXI tiene otros contornos y resulta que es Vox", ha explicado el politólogo. Por último, Monedero le ha recordado que sabe más sobre Ciencias Políticas que ella y que, por ende, comprende de una manera mucho más global cuáles son los nuevos tintes del fascismo: "Tú sabes más de Comunicación, pero de Ciencia Política sé yo más. El fascismo es lo que está ocurriendo en Polonia, en Hungría, lo que ha hecho Trump en Estados Unidos... el fascismo no tiene que tener los contornos del siglo XX".

También que fascismo el fascismo está presente en Madrid a través de quienes rompieron la placa en el cementerio de la Almudena o quienes se hicieron fotos con la estatua vandalizada de Indalecio Prieto. Tras su intervención, Ana Rosa ha querido poner punto y final a la bronca explicándole que no le gustan esos términos: "Lo que no me gusta es volver a un léxico frentista, guerra civilista, de enfrentamiento, de fascismo, de barricadas, de la 'batalla' por Madrid. ¿Sabes lo que es Madrid? Paz, libertad. Madrid lo que quiere es una terraza para tomarse un café con amigos, no guerras".