Miguel Ángel Ramírez ha explicado en el programa algunos de los detalles económicos de una operación brillante para todas las partes implicadas: el club canario, los azulgranas y el mismo Pedri.

El precio y las cláusulas

"Cuando un chico que no ha debutado todavía en un equipo de fútbol profesional lo negocias con un club cómo el Barcelona pues se estudia un precio para que ambas partes salgan beneficiadas incluyendo algunas cláusulas"

"Si a Pedri le llamaba la selección tienen que pagarnos aproximadamente un millón de euros, solo por la convocatoria, da igual si juega o no. También habría algún plus por jugar Eurocopa, Mundial..."

"Hemos cobrado por Pedri desde la venta hasta ahora en torno a 11 millones de euros y el coste total podría llegar a ser de unos 22-23 millones y tendríamos un 15% de un futuro traspaso".

Pedri en el Barça

"Pedri en Las Palmas no hubiera conseguido lo que está consiguiendo el Barça. No recuerdo ningún jugador que no haya debutado en el fútbol profesional y esté dando el rendimiento que da".

"Quien más ha apostado por Pedri es el Barça. Hubo un equipo que ofreció más dinero que el Barça al final, un equipo de España. Pero nosotros cumplimos nuestra palabra".

"Igual en el Madrid, por la filosofía de cada club, no sé si hubiese tenido el mismo protagonismo".

"Es una sorpresa, también para el Barça. Todo lo que Pedri consiga me alegraré mucho por él y por el Barça, que es quien más ha apostado por el chico".

"El chico ha ido a la casa perfecta y está con el mejor jugador del mundo, que eso le ayuda a desarrollarse mucho mejor. Se le ha dado todo para ser protagonista en un Barça que necesitaba apostar por los jóvenes y por la cantera. Y encima de pequeño ya era del Barça. Es un sueño...".