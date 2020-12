Courtois, Pedri, Fernando Alonso... Lo mejor de El Larguero 2020

Como cada nochebuena, El Larguero de la noche del 24 al 25 de diciembre ha recordado algunas de las mejores entrevistas del año realizadas por Manu Carreño.

El 14 de octubre pasó por el programa Thibaut Courtois, quien aseguró que "veremos al mejor Hazard en el Madrid".

Sobre Zidane, señaló: "Siempre he sentido que él contaba conmigo y eso es importante. Si no notas que tu míster está contigo es difícil porque al fútbol muchas veces se juega mentalmente. Si tú no sabes soportar las críticas o no notas que el míster tiene confianza en ti, es difícil. Y no sólo para ser portero".

Un Zidane, muy diferente a Simeone, como explicaba el guardameta blanco: "Con el Cholo era más dejar la pelota al otro equipo, defender juntos, presión en el centro del campo, dejar la portería a cero... Con Zidane es otro fútbol: la posesión es importante, salir de atrás. He crecido mucho como portero porque he tenido todos los estilos: he tenido a Conte, he tenido a Mourinho... Puedo coger de cada uno lo bueno".

Fue el 16 de noviembre turno para una de las mayores revelaciones de la temporada y quien, junto con Messi con ese Messipedrismo, que diría Lluis Flaquer en Carrusel, da razones para sonreír al barcelonismo. Precisamente sobre su socio, Messi, decía Pedri: "Uno no se acostumbra, no solamente él sino todos los jugadores del vestuario. Messi parece que hace lo que quiere cuando quiere, lo que más sorprende es cuando se va de dos o tres jugadores y marca gol. Soñaba con jugar al lado de él, es un premio que me ha dado la vida".

También contó el canario como fue rechazado por el Real Madrid: "Fui una semana de entrenamientos con el Real Madrid, pero me dijeron que no daba el nivel, me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Me sirvió para motivarme. ¿Qué le diría a quién me rechazó? Le daría las gracias porque por él estoy en el equipo que siempre he amado. Desde pequeño siempre he sido del Barça. Aquí es donde quiero estar".

"Está genial que me comparen, pero tengo que hacer mi carrera y ser Pedri. ¿Entre Xavi o Iniesta? Siempre he dicho que por similitudes me quedo con Iniesta", agregó.

Una de las noticias más tristes para el mundo del fútbol en este año tan negro a todos los niveles fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona. El mismo día de la muerte de su hermano, Hugo Maradona atendió la llamada de El Larguero. "Más que destrozados, estamos muertos en vida. No esperábamos este desenlace de Diego", admitió, triste.

"Se está hablando mucho de los errores que cometió mi hermano, que venden más que mostrar sus goles o escuchar a los compañeros de equipo que tuvo. Nunca hablaron mal de él", afirmó.

Ya confirmado como piloto de Alpine para la próxima temporada, Fernando Alonso, que vuelve a la Fórmula 1 miró a la próxima temporada en El Larguero: "Es imaginable y sería un sueño estar en un podio con Carlos Sainz".

"¿Con qué me conformo? No tengo ninguno en cuanto a una posición concreta. Estaría bien subirse al podio. Esta temporada parece que hubo más posibilidades que en otras para el resto de equipos, pero soy consciente de que esos podios llegaron por que catástrofes de Mercedes. (...) Hacer algún podio y saborear el champán de nuevo sería fantástico", dijo.

Además, avisó: "La próxima temporada habrá una continuación del dominio de Mercedes, pero en 2022 con el cambio de reglamentación tenemos las esperanzas puestas".

Tras la victoria del Cádiz ante el Real Madrid en Valdebebas pasó por El Larguero un futbolista que estuvo a punto de dejar el fútbol por el coronavirus. De hecho, dejó de entrenar con sus compañeros varios días tras el confinamiento.

En momentos más felices para él, el pasado 19 de octubre, decía a El Larguero: "Cuando me levanté el domingo llamé a mi primo y le dije 'tráete la guitarra que me voy a beber una botella de whisky, del tirón", tras la victoria ante el Real Madrid.

Además, contó una de las anécdotas del año: lo bien que huele Benzema. "Me miró raro cuando le pregunté qué perfume usa. ¿Sabes lo bien que olía ese tio? Me miró como diciendo 'tú eres tonto o qué'. Un aroma que salía cuando corrían... Era una brutalidad eso", aseguró.

Uno de los que más gracia tienen del mundo del deporte, Joaquín Sánchez nos alegró la noche del 2 de noviembre. Antes del duelo contra el Barcelona, admitía: "¿Ronald Koeman? No fue una experiencia agradable, la verdad. Me duele lo que pasó allí. Si fuese presidente Koeman no estaría ni de utillero. Lo pasé muy mal, pasé página, nos dijimos de todo y duró poco. El sábado ni me va a saludar ni yo a él. No soy una persona rencorosa, los que me conocen lo saben".

Sobre el VAR también opinó: "Creo que el VAR no nos están favoreciendo en nada, ni para los árbitros. Prefiero que se equivoque la persona, el árbitro que la máquina. Es mi humilde opinión y lo digo por el bien del fútbol, no porque nos hayan perjudicado o beneficiado".

"¿Cuándo me retiro? Me daría mucha pena retirarme así, indudablemente. En mis últimos años he disfrutado mucho y me lo han demostrado en todos los campos y más en el Benito Villamarín, y no poder retirarme con mi afición es triste", concluyó

Tras la creación de Partido a Partido, la canción de Joaquín Sabina y Leiva para el Atlético de Madrid, ambos artistas atendieron la llamada de El Larguero y aseguraron que tardaron poco en componerla. "El tema era tan atractivo, mi Atleti, que salió enseguida. Cogimos el reto con muchas ganas. Era una misión muy complicada, pero las canciones buenas salen prontito".

"Es un momento tan duro para el mundo que cantar a los cuatro vientos la filosofía del Atlético de Madrid, que es vivir el presente, pues nos parecía un momento muy bueno", decía Leiva.

Además, coincidían en que "nos han quitado lo que más nos gusta: abrazarnos, juntarnos y cantar con una cerveza en la mano, todos cogidos y compartiendo una cerveza".

El 28 de septiembre, Iago Aspas nos decía en El Larguero que le gustaría "ser director deportivo del Celta" en un futuro.

Además, señalaba que "puede que haya que meter a exjugadores en la sala VAR".

Sobre su futuro, dejaba claro que "cuando vea que la cabeza va más rápido que mis pies, entonces me iré".

El 5 de octubre, la noche que cerraba el mercado de fichajes, Ander Herrera nos decía en El Larguero: "De verdad espero y deseo que Mbappé no acabe en el Real Madrid. Me gustaría mucho seguir teniéndolo como compañero y que siga muchos años más en el París Saint Germain".

Sobre uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol francés, apuntaba: "Camavinga tiene una pintaza, tiene una personalidad impresionante. Es ese mediocampista moderno que también es capaz de recorrer 20 metros circulando con el balón".

"Tenía ciertas esperanzas de ir con la Selección después de la Champions", lamentaba, por último.