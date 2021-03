Eden Hazard no se operará pese a que Bélgica quería que se quitase la placa del tobillo

Eden Hazard no se operará de nuevo para quitarse la placa que tiene en el tobillo pese a la insistencia de la selección de Bélgica, tal y como ha contado Javier Herráez en SER Deportivos.

El jugador se lesionó en el partido ante el Elche en una jugada en la que hace un giro y él ya nota que se ha roto. Desde Bélgica le dicen que lo mejor es que se opere y que se quite la placa que tiene.

Es una placa flexible y diferente a la primera que le pusieron cuando se lesionó en el Chelsea, que era una placa más sólida. En la selección de Bélgica creen que es el problema de sus lesiones.

Real Madrid ha investigado y ha llegado a la conclusión de que la causa de las lesiones no es la placa. Además, Hazard también ha hablado con su médico de confianza en Londres y también le ha dicho que lo mejor es que no debe operarse.

El futbolista escucha a todo el mundo y hace lo que le dicen, no ha generado ningún problema a la hora de decidir si se operaba o no se operaba, no ha ocasionado ningún conflicto con el Real Madrid.

Hazard seguirá el tratamiento y no volverá a jugar hasta que no esté al 100%. En esta última ocasión él se encontraba muy bien pero se piensa que no se había trabajado lo suficiente para asegurarse que no hubiera recaídas y en la próxima ocasión se asegurarán de que todo esté perfecto para que no haya problemas