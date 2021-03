España se convierte hoy en uno de los seis países en los que el suicidio asistido es legal. Llegar hasta aquí ha sido una carrera larga. Ramón Sampedro puso sobre la mesa el debate de la eutanasia en España a principios de los años noventa. Sampedro pidió, en un juzgado, que se autorizara a su médico a suministrarle los fármacos necesarios para, llegado el caso, tener una muerte digna.

Pilar Rahola, el 22 de marzo de 1994, fue la primera en promover una proposición no de ley en torno a la eutanasia. El Congreso rechazó la proposición con 14 votos a favor, 282 en contra y 6 abstenciones. 27 años después y 15 proposiciones de ley fallidas, muchas de ellas ni siquiera votadas, hoy el Congreso aprueba definitivamente la ley orgánica de regulación de la eutanasia.

Para Asunción Gómez, que hoy estará en la tribuna de invitados del Congreso, la carrera empezó en 2017 junto a su marido, Luis de Marcos, que padecía una esclerosis múltiple avanzada y murió meses después. Ella siguió esa lucha que habían empezado juntos. "Hoy, nos dice, hay que celebrar que entre todos hemos conseguido un derecho del que se van a beneficiar todos los que lo necesiten. Quienes no lo quieran, no tendrán que hacer uso de él porque la eutanasia es un derecho, no es una obligación. Igual que vivir es un derecho no es una obligación. Nadie se quiere morir, el que pide irse es que no está viviendo."

La ley de la eutanasia permitirá recibir la ayuda a morir quienes tengan nacionalidad española, residencia, o lleven empadronados en España más de doce meses. Quienes lo soliciten deberán ser mayores de edad y "conscientes" cuando formulen la petición que será revisada por dos médicos y por una comisión de garantía y evaluación que se creará en cada Comunidad Autónoma.

Esta regulación contempla que el suicidio asistido se pueda realizar en un centro médico o en el domicilio del paciente la prestación está "incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. La ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia, comunicándolo por escrito y de manera anticipada. Con esta información, las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores. Esta ley, que ha sido impulsada por el PSOE, entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, es decir en el mes de junio.