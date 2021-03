Mucho se ha hablado sobre la prueba que Pedri, actual figura del Barcelona, pasó para entrar en la cantera del Real Madrid. El canario no la superó y años después acabó fichando por el eterno rival. El jugador ha hablado este viernes de lo que sintió en ese momento: "Esos días que fui allí [a Madrid] me miraba el escudo cuando me puse esa equipación y sabía que algo no iba bien".

En una entrevista con RAC1, el futbolista blaugrana recalca que da las gracias por aquella prueba, pero recalca que tuvo "la suerte" de acabar en el equipo que quiere. De hecho, recuerda que su gran ídolo es Andrés Iniesta, una de las mayores leyendas del FC Barcelona al que dice no haber podido conocer todavía en persona.

La figura de Messi

El canario recalca en la entrevista que no habla con argentino de si seguirá o no en el club, aunque asegura que se le ve "más contento". Desde su punto de vista, es una decisión que tiene que tomar y él desea que siga en el Barcelona "muchos años más", para lo que puede influir que los resultados estén empezando a ser mejores para el equipo de Ronald Koeman.

Su admiración por el argentino queda clara cuando asegura que "impacta" ver a Messi en persona y que cuando se ven sus jugadas desde atrás, en el campo, hay una idea que pasa por su cabeza: "Este tío está loco".

Sobre el técnico, reconoce que le sorprendió mucho porque él se esperaba otra cosa de él. "Es un tío que apuesta por la cantera, que nos da consejos para que mejoremos", asegura. Una de las cosas que más le gusta es que el entrenador le pide que disfrute porque es la mejor manera de que las cosas salgan mejor.

Pedri asegura que le gustaría que Koeman siguiera en el Barcelona pero asume que no es una decisión en la que pueda tener algo que decir. "Si no sigue por lo que sea, le deseo toda la suerte del mundo, porque me ha dado mucha confianza", añade.