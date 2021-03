'Pasaporte COVID': preguntas y respuestas sobre su uso y cobertura

La Comisión Europea anunció la semana pasada su propuesta de Certificado Digital Verde, bautizado comúnmente ya como pasaporte COVID, aunque los responsables europeos inistieron en que en ningún caso se tratará de un pasaporte que permita la circulación libre entre los 27 para las personas vacunadas, inmunizadas o que presenten PCR negativa reciente.

Esa propuesta todavía debe aprobarse y no entrará en vigor hasta que se publique el reglamento definitivo que fije unos requisitos mínimos iguales entre todos los países de la Unión Europea, ya que cada estado será libre de endurecerlos. Por lo que una vez salga adelante, no será tan importante tener ese certificado en la mano como conocer antes de viajar las condiciones impuestas por cada destino.

¿Quién podrá tener un pasaporte COVID?

Todo aquel que cumpla uno de los siguientes tres requisitos podrá optar a tener un pasaporte COVID: haber sido vacunado, tener anticuerpos por haber pasado la enfermedad o portar un test negativo reciente.

Este lunes, Bruselas ha prometido dosis de vacunas suficientes como para que todos los países de la Unión Europea esté inmunizada a mediados de julio pero que la vacuna no sea el único requisito para poder conseguir ese certificado hace que no exista discriminación entre vacunados y no, con los riesgos que eso pueda implicar. Desde un punto de vista científico, diversos expertos entienden que el test PCR negativo no es una prueba útil y en todo caso necesitaría un estudio inmunológico que certifique, con un coeficiente de seguridad bastante alto, aunque no del 100%, que es inmune. Por lo que no sería de extrañar que, finalmente, no fuera suficiente con un test negativo en todos los países.

¿Qué supondrá tenerlo?

Este Certificado Digital Verde pretende facilitar los viajes dentro de la Unión Europea y que su portador no tenga que pasar una cuarentena o someterse a un test a su llegada.

LA MINISTRA RESPONDE ¿Por qué no puedes moverte en Semana Santa pero los turistas internacionales sí?

¿A dónde se podrá viajar sin cuarentena ni PCR?

No bastará con tener el pasaporte COVID para poder moverse con libertad por toda la Unión Europea sin necesidad de pasar una cuarentena a la llegada o someterse a un test. Cada estado será libre de imponer sus condiciones y algunos países como Francia y Bélgica ya han avisado de que no aceptarán ese certificado. Habrá que esperar a que se apruebe la regulación y a que cada países se pronuncie para saber dónde será aceptado ese certificado y dónde seguirán existiendo más restricciones.

¿Cómo será el pasaporte COVID?

El certificado será gratuito, contará con un código QR con información médica básica del paciente sobre su situación respecto al coronavirus, podrá ser presentado a las autoridades en formato físico o digital y, como los pasaportes actuales, estará escrito en dos en dos idiomas: la lengua oficial del país y en inglés.

¿Quién lo expide?

Las autoridades sanitarias de cada país serán las encargadas de expedir el certificado. Como en España, la Sanidad está transferida a las comunidades autónomas serán ellas las encargadas de este trámite.

¿Cuándo estará listo?

La puesta en marcha del pasaporte COVID está fijada en el próximo mes de junio, ya que el objetivo es asegurar una campaña de turismo segura de cara al verano.

¿Qué vacunas tendrá en cuenta?

Como en esta primera etapa, solo se contemplan los viajes dentro de la Unión Europea, las únicas vacunas que se tendrán en cuenta para poder obtener el pasaporte son las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.

El uso de este certificado para países terceros será la próxima etapa pero por el momento no aparece ninguna referencia en esta propuesta. Habrá que esperar para saber si en el futuro también podría incluir en este tipo de pasaportes a personas inmunizadas con la vacuna china, Sinopharm, o la rusa, Sputnik V.

¿Qué pasará con Reino Unido?

Al no pertenecer a la Unión Europea, Reino Unido queda fuera de este certificado, por lo que los ingleses que deseen viajar este verano no tendrán ningún tipo de facilidad, al menos, en esta primera etapa. A efectos prácticos, en el futuro no tendrían que tener ningún tipo de problema ya que las vacunas que está poniendo son la de AstraZeneca y la de Janssen, dos de las aprobadas por la EMA.



¿Habrá algo parecido dentro de España?

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado que próximamente se pondrán en marcha proyectos pilotos para testar el certificado vacunal digital con el fin de facilitar los desplazamientos seguros de cara al próximo verano. No se conocen aún las fechas, pero ha apuntado que Baleares ya se ha ofrecido para participar en estos test y se ha referido a la posibilidad de hacerlos también en Canarias y en algún destino de interior.

En la actualidad, cualquier español puede viajar a Canarias y Baleares con su PCR negativa en cualquier momento excepto en los días que está prohibido moverse entre comunidades.