El Supremo confirma el cierre perimetral de Madrid durante la Semana Santa

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición cautelar de Vox de levantar el cierre perimetral en la Comunidad de Madrid durante la Semana Santa. Los jueces, después de rechazar hace unos días la misma petición de medidas pero cautelarísimas, explican que la persistencia de la pandemia es "notoria" y que a día de hoy "es razonable optar por la solución que expresa mayor prudencia". El propio ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se mostró en contra de la decisión de Sanidad y presentó su propio recurso pero sin pedir medidas urgentes.

La formación ultraderechista y su portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, llevaron ante el Supremo la decisión adoptada por el gobierno regional pidiendo primero medidas cautelarísimas y ahora medidas cautelares. La Comunidad también ha presentado su propio recurso pero sin pedir medidas urgentes, y de hecho en este trámite ha pedido al Supremo que rechace las cautelares actuando en la misma línea que la Abogacía del Estado.

Los jueces ya rechazaron las cautelarísimas y ahora hacen lo mismo con las medidas cautelares, lo que en la práctica se traduce en que el cierre perimetral estará en pie para la Semana Santa. Asegura la sala tercera que "no se ha acreditado que, de no adoptar la medida cautelar, se producirían situaciones irreversibles" y recuerdan a Monasterio que "no puede erigirse en portavoz de terceros en el proceso contenciosoadmínistrativo: actúa en nombre propio, según ella misma nos dice".

La propia Comunidad ha recurrido esta orden aunque sin pedir cautelares, una situación a la que también se refiere el Supremo. "Es singularmente llamativo que la propia Comunidad Autónoma de Madrid nos pida que deneguemos la suspensión cautelar del Decreto 22/2021 y que no la haya pedido en el recurso que ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional".

Monasterio, condenada en costas

El Supremo recuerda que "siendo notoria la persistencia de la pandemia y habiendo tenido por acreditado la Sala que uno de los factores que favorecen la difusión de la enfermedad es el contacto interpersonal que facilitan los desplazamientos, a falta de otros argumentos, es razonable optar ahora por la solución que expresa mayor prudencia, tal como nos pide la Letrada de la Comunidad Autónoma de Madrid".

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, comparece en rueda de prensa después de una reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid tras el anuncio regional de la convocatoria de elecciones. / Eduardo Parra - Europa Press (Europa Press)

Los jueces también cuestionan que Vox pueda interponer este recurso ya que "no se ha explicado de qué forma las medidas recogidas en el Decreto 22/2021 inciden negativamente en la condición de los diputados de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid o en las tareas que han de realizar en cuanto tales" pero sí aceptan estudiarlo porque, como ciudadana, Rocío Monasterio sí se puede ver afectada. La decisión, además, condena en costas a Rocío Monasterio a pagar hasta 2.000 euros por no haber prosperado su intención de paralizar cautelarmente el cierre de la región.