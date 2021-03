SER Podcast lanza el serial sobre Miguel Hernández en el aniversario de su muerte

El 28 de marzo de 1942 murió en la cárcel Miguel Hernández, al que el franquismo sometió a dos juicios sumarísimos que le condenaron a muerte. Fue en prisión donde enfermó y empeoró hasta que finalmente falleció. A partir de los papeles que se guardan en el Archivo General de la Defensa, la Cadena SER reconstruye esos dos procesos en un podcast dirigido por José Luis Sastre, que reproduce, con las voces de Juan Echanove o Nancho Novo, los pasajes más relevantes de los sumarios, como el consejo de guerra, la condena o las declaraciones que hicieron firmar al poeta bajo tortura. A lo largo de los cinco episodios participan también el biógrafo José Luis Ferris y la catedrática de Literatura y experta en Hernández, Carmen Alemany.

El podcast, que la SER lanzó en el 110 aniversario del nacimiento del poeta, llega este 28 de marzo a la nueva plataforma digital SERPodcast con motivo de la efeméride y permite recuperar así este documento sonoro, que será ahora más accesible. En la serie, que tiene la realización técnica de Roberto Maján, se reconstruye la etapa final de la vida del poeta y se explican -acudiendo a la fuente original-, algunos de los pasajes que más dudas generaron a los biógrafos: ¿Por qué quedó en libertad Miguel Hernández cuando ya había un proceso abierto contra él? ¿Por qué decidió volver a Orihuela -donde le apresaron de nuevo- pese al riesgo que corría? ¿Por qué a los interrogadores les obsesionaba compararlo con Lorca?

Episodio 1 | Miedo

En el primer episodio repasamos los papeles sobre el escritor en los que a menudo firmó, pero sobre los que también le harían firmar en muchos casos bajo coacciones y amenazas. Los últimos años del poeta se narran en dos carpetas, los dos procesos sumarísimos que le abrió el franquismo: uno en Orihuela y otro en Madrid.

Episodio 2 | Otro hombre

Después de declarar con miedo ante la Guardia Civil que lo detuvo, no volverá a hacerlo más. Lo que verá en la cárcel, la gente que conoce y el hecho de no acabar como Lorca con el paso de los días, le convence de que saldrá de prisión y que no habrá de renegar lo que ha hecho y lo que es él. Carmen Alemany, catedrática de literatura y autora de Miguel Hernández, el desafío de la escritura, señala la “enorme diferencia” entre la poesía que escribe durante la Guerra Civil y durante el tiempo de prisión. En este episodio, además, conocemos cuando 'delata' a Lorca y el inicio del proceso 20001.

Episodio 3 | Doces días de libertad

¿Quién dejó ir al intelectual si han pedido para él la muerte? El 15 de septiembre de 1939, Miguel Hernández está en libertad. Pudiendo huir a Sudamérica, el poeta regresa a Orihuela. Al cabo de doce días, Hernández será detenido de nuevo. Todo lo que sucede tras en Orihuela entre septiembre y noviembre en 1939 está en el procedimiento sumarísimo 4487, también recopilado a papel.

Episodio 4 | La traición y las nanas

En este episodio comienza el proceso 4487 en Orihuela. Miguel Hernández necesita buscar testimonios a su favor.La declaración de un escritor ya le ha valido una vez y en Orihuela tiene más gente a mano que le puede ayudar. Miguel Hernández vuelve a un proceso que él pensaba que acabaría como el anterior. El juez de Orihuela se inhibe y el caso acaba en Madrid tras pasar por Elche. El poeta regresa a un infierno que ya conoce y es trasladado a la prisión de la plaza del Conde de Torero.

Episodio 5 | La sombra vencida

Todo el Consejo de guerra, cuya vista es el 17 de enero de 1940, se resume en un folio. Ahí se lee que el fiscal pide la pena de muerte como autor de un delito de adhesión a la rebelión militar. En cambio, el defensor propone que la pena sea rebajada en un grado. El poeta va asumiendo que su vida al final va a ser eso. Aquellos que se atrevieron, pudiendo haberlo perdido todo por buscar una solución, llegaron a hablar con el ministro Sánchez Mazas o con el general Varela. Después de Palencia, llegarían las cárceles de Yeserías y Ocañas. Al fin, y enfermo, Alicante, donde los suyos podrían visitarle. La familia pidió el traslado al sanatorio antituberculoso de Valencia, pero llegó demasiado tarde ya. Antes de fallecer, se casó con su mujer en Valencia. Dos años después de morir, llegaría la rebaja de la pena, cuando ya nada se podía hacer.