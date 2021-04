"Me llamó negro de mierda; es intolerable": Diakhaby explica el incidente con Cala

Mouctar Diakhaby ha dado su versión sobre la polémica ocurrida en el partido entre el Cádiz y el Valencia, en el que el equipo levantino se retiró del terreno de juego por unos presuntos insultos racistas proferidos por Juan Cala, jugador del conjunto amarillo, al futbolista francés.

🚨 Diakhaby: "Un jugador me insultó. Me llamó negro de mierda. Es intolerable"pic.twitter.com/Nm7Q2bA37o — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 6, 2021

"Me dijo negro de mierda. Es intolerable", señala Diakhaby sin citar en un primer momento a Juan Cala. Desde su punto de vista, esas palabras no se pueden tolerar, y menos en el fútbol, que es un "deporte de respeto".

"Decidimos irnos al vestuario. Fue una buena decisión. Un jugador de ellos nos pidió volver al campo si Cala se excusaba y le dijimos que no. Las cosas no son así", dice un Diakhaby que no explica si se habló con el colegiado de las posibles consecuencias de que los futbolistas del Valencia no regresaran al terreno de juego.

El francés asegura que se encuentra "bien" pero confiesa que se siente "dolido". Además, asegura que espera que "todo se aclare" e insta a la Liga a encontrar soluciones. También muestra su agradecimiento a sus compañeros de equipo, al club y a la afición del Valencia.