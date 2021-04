El exalcalde de Ponferrada que acosó a Nevenka Fernández rompe su silencio: "No tengo que pedir perdón"

Ismael Álvarez, el exalcalde de Ponferrada condenado por acosar sexualmente a Nevenka Fernández, se ha pronunciado por primera vez sobre la serie documental de Netflix que revisa este caso, juzgado en Burgos hace 20 años, y que ha causado un gran impacto al poner de relieve el cambio de la sociedad española en la percepción de todo lo relacionado con la violencia machista.

En una entrevista concedida al programa Cuestión de prioridades, de la televisión autonómica de Castilla y León, Álvarez ha reconocido haber visto la serie de Netflix, pero ha vuelto a declararse "absolutamente inocente" y ha rechazado pedir perdón: "Yo no me tengo que arrepentir de nada porque no hice nada de nada de nada. Nadie está en condiciones de garantizar que todas las sentencias son justas. A mí me han condenado sin pruebas".

"Yo tengo 30 pruebas que el juez no quiso ver", ha asegurado, aferrándose al voto particular de uno de los miembros del jurado, favorable a su versión. "Pero no he encontrado al juez que haga justicia de verdad".

"Si yo me considerase un poquito culpable, no me costaría pedir perdón. Soy un apersona muy humilde. Pero no puedo pedir perdón por un delito que no he cometido. El juez no admitió pruebas a trámite que llevábamos nosotros".

El exalcalde de Ponferrada también ha asegurado que Nevenka Fernández explicó "decenas de mentiras" y ha tratado de desmentir situaciones relatadas en el juicio, asegurando que fue ella quien, "en la época supuestamente de acoso", reservó una habitación de hotel para los dos.

El presentador del programa ha confrontado a Ismael Álvarez recordando algunos de los argumentos de la sentencia y asegurando que mucha gente de Ponferrada lamenta ahora haberle apoyado en su momento. Un hecho que el exalcalde de la capital del Bierzo ha negado.

"La relación fue consentida. Yo creo que este documental no hacía falta. Acaté la sentencia y la cumplí. Incluso dimití sin que me condenaran a deshabilitación. Yo condeno el machismo y el acoso. Defiendo la igualdad de la mujer. Lo he hecho a lo largo de toda mi vida. Es injusto que me haya pasado esto".