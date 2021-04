La mujer con el Récord Guinness de las uñas más largas del mundo decide cortárselas y lo muestra en este vídeo

Guinness Worlds Records lleva años recopilando las extrañeces más impactantes en todo el mundo que solo algunas personas pueden, o se han atrevido hacer, y hace unos días compartía la historia de Ayanna Williams, la mujer que desde 2017 ostenta el Récord Guinness a las uñas más largas del mundo, y que después de 30 años ha decidido cortárselas.

Esta estadounidense de Houston, en Texas, decidió dejar de cortarse las uñas "hace unos 28 o 29 años", ya no lo recuerda con exactitud, y bromea con lo cortas que eran la última vez que lo hizo. "Tengo emociones encontradas porque voy a perder a mis bebés" confiesa emocionada.

Decide cortárselas tras 30 años

Pero tras largos años cuidando de sus compañeras, esta mujer ha decidido ponerles fin y acudir a un dermatólogo para que se las corte, ya que estaban empezando a ser un problema en su vida cotidiana y le impedía desenvolverse con fluidez para determinadas acciones: "Estoy cansada de ellas, es el momento adecuado para que se vayan".

Ante la importancia del evento, Guinness World Records decidió filmar la experiencia para compartirla con los seguidores de la que fue una de las estrellas del famoso libro en 2018. De hecho, Williams asegura que sus manos han llamado la atención de muchas personas durante estos años, y ha recibido cientos de comentarios, aunque confiesa que "la gente no sabe que pensar, ni si quiera que decir, porque es una cosa que no ves normalmente".

Emoción y alivio con la despedida de sus uñas

Llega el gran día en el que Ayanna Williams va a cortar sus uñas, y se muestra nerviosa y emocionada por la decisión que ha tomado. Sus uñas son tan duras que la dermatóloga tiene que cortarlas con un aparato especial, una mini amoladora quirúrgica. Cuando termina con la primera mano la estadounidense se siente aliviada, sobre todo por el pulgar. Además, asegura que la intervención no duele en absoluto.

Antes de someterse a este proceso, la estadounidense rememora el momento en el que empezó a dejárselas crecer. "Me miraba en el espejo de al lado del coche y le preguntaba a mi madre: ¿Mamá, son largas mis uñas?" cuenta entre risas, "solo eran 5 centímetros", pensando en la longitud que ha llegado finalmente a alcanzar. Cuando consiguió el récord necesitaba más de dos botes de esmalte para pintarlas y hasta 20 horas para hacerse la manicura.

Serán expuestas en el museo de Récord Guinness en Orlando

"¿Cómo crees que te vas a sentir cuando veas tus uñas exhibidas?" le preguntan a la que consiguió el Récord Guinnes en 2017, ya que ahora sus uñas cortadas pasarán a formar parte del museo que la organización tiene en Orlando, Florida.

Ripley's Believe It or Not! guardará el tesoro que Williams ha mimado durante años para que la gente pueda disfrutar de ellas. "Oh, dios mío, va a ser impresionante, será como ver una figura de cera de mí misma" contaba entusiasmada, mientras destacaba la historia la gran historia que tiene ahora para contar a sus hijos y nietos.