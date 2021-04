"He sido mala periodista": la respuesta de Lydia Lozano a Rocío Carrasco

'Rocío. Contar la verdad para seguir viva', la serie documental donde Rocío Carrasco narra en un sobrecogedor testimonio sus vivencias con el que fuera su marido y padre de sus hijos, sigue siendo el tema de conversación principal tanto en televisión como en las redes sociales. Las declaraciones de la hija de Rocío Jurado se mediatizan con la emisión de cada capítulo y siempre surgen nuevos protagonistas.

En el sexto episodio, que emitió Telecinco el miércoles en horario de máxima audiencia, Rocío Carrasco habló largo y tendido de la relación con su padre, Pedro Carrasco, concretamente de todo lo que ocurrió antes y después de fallecer por un paro cardiaco. Sin embargo, el documental que produce La fábrica de la tele también puso el foco en su divorcio con Antonio David Flores y las acusaciones que sufrió su actual pareja, Fidel Albiac, durante mucho tiempo.

En esta parte de la historia, los medios de comunicación cobran mucho protagonismo y por eso algunos colaboradores habituales de la órbita Mediaset fueron nombrados por Carrasco cuando denunció que su exmarido manipulaba a esos tertulianos para contar con su apoyo y así darle veracidad a todo lo que decía en pantalla y en las cabeceras dedicadas a la prensa rosa.

"Lo hizo en su día con Coto Matamoros y lo está haciendo ahora con Kiko Matamoros, Lydia Lozano y todo el mundo", dijo Rocío Carrasco, asegurando que, ante eso, solo podía defenderse por la vía legal. "Muy a mi pesar tuve que denunciar a la productora porque era la responsable de que esa información apareciese en ese programa determinado. Y de eso se ha servido él. Me ha puesto en contra de las productoras, de los colaboradores, de los directores... sin tener esa gente nada en mi contra. Eso le ha servido para aislarme profesionalmente".

La respuesta de Lydia Lozano

Ese mismo día, Lydia Lozano era una de las periodistas elegidas para la tertulia que Telecinco celebra antes, durante y después de cada emisión de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'. Por alusiones fue la primera en hablar y así respondió a Rocío Carrasco. "He ido a los juzgados, me he visto la cara con Rocío y con Fidel, y siempre he dicho que llamaba a Antonio David y nunca me cogía el teléfono. ¿Qué quieres que te diga, Carlota?", preguntó, angustiada.

"Yo decía que los niños estaban en casa de José María Franco y él [Antonio David] me lo negaba porque yo era la peor periodista del mundo. Pues para ser la peor periodista del mundo bien que me he sentido manipulada, utilizada y sí, a lo mejor he sido muy mala periodista", añadió.

Carlota Corredera, presentadora de este espacio, se refirió a la táctica de Antonio David Flores como "juego maquiavélico" y le preguntó a Lydia Lozano si se había sentido utilizada por alguien en toda esta historia. ¿Su respuesta? "Yo no puedo decir que no me crea esto ahora. Me siento muy mal".

El documental es la oferta líder

'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' se ha convertido en un fenómeno de masas. Este miércoles, 7 de abril, la sexta entrega de la serie documental lideró su franja de emisión después de superar los 2,2 millones de espectadores, registrando un 25,2% de cuota de pantalla. Además, el avance previo del programa se convirtió en el contenido más visto de la jornada con casi 3,1 millones.