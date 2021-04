Jorge Javier Vázquez, muy claro con Olga Moreno: "Para mí eres exclusivamente concursante de Supervivientes"

Telecinco dio este jueves el pistoletazo de salida a la nueva edición de 'Supervivientes' con el foco puesto en una de las dieciséis concursantes. Y es que Olga Moreno, conocida por ser la actual mujer de Antonio David Flores, se ha convertido en la protagonista involuntaria de la temporada debido al huracán mediático que ha desencadenado 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'.

No obstante, y a pesar de todo el revuelo que se ha montado alrededor de la serie documental, el presentador Jorge Javier Vázquez, uno de las personas más críticas con Antonio David, quiso hablar con ella nada más arrancar el programa para liberar tensiones: "Olga, yo quería decirte algo la primera noche. Y quería decirte algo nada más empezar el concurso. Para mí Olga Moreno es única y exclusivamente concursante de 'Supervivientes'", aclaró Vázquez.

El saltó en helicoptero de Olga Moreno

Otro de los momentos más esperados se produjo en el helicóptero. Olga fue elegida por la audiencia para ser concursante de pleno derecho en la Isla del pirata Morgan y allí en el aire, antes de saltar, Vázquez, le preguntó por su estado anímico. "Estoy tranquila, no me lo creo, todavía no me hallo. Estoy dispuesta a luchar, me ha costado mis días de pensamiento y cabeza pero ahora mismo estoy renovada", respondió la participante.

Jorge Javier Vázquez, consciente del momento complicado que está viviendo la concursante en estos momentos, quiso darle un consejo aprovechando sus diez años de experiencia al frente del programa. "El tiempo pasa muy rápido, la cabeza se te irá para España, pero aprovéchala, disfrútala e intenta pasarlo bien. Lo que estás viviendo es único y dura de forma muy limitada".

Antes de saltar del helicóptero, el presentador, como es tradición, le preguntó que a quién le dedicaba su puesta de largo en 'Supervivientes'. Esta fue la respuesta de Olga Moreno: "A mis niños y a mi marido, que si volviera a nacer me casaría otra vez con él".

Se pronuncia sobre el documental de Rocío Carrasco

Todos los ojos estaban puestos en ella por si en algún momento salía a relucir el tema de Rocío Carrasco y se pronunciaba al respecto. La concursante de 'Supervivientes' no opinó directamente sobre la serie documental, pero sí que habló de cómo se sentía ella y cerró filas en torno a Antonio David Flores.

"Llevo 21 años con mi marido. Que son 21 años, ¿sabes? ¿Sabré yo cómo es mi marido? Es que él no es así. ¡Es que él no es así! Que siempre haya que seguir luchando y seguir luchando, pero ¿esto no se acaba nunca? Lo único que queremos es estar tranquilos, que esos niños sigan igual de felices y que no les toquen más", afirmó en una conversación con su compañera Lara Sajan. "Es una impotencia aquí, una rabia de decir ‘pero coño, si yo lo he vivido todo y tener que estar callados y callados. Mi palabra es impotencia, pero aquí estoy así, más callada que en misa".