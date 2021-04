Drenthe: "He tenido tantas noches bonitas con Guti..."

El Real Madrid ha tenido en las últimas décadas plantillas plagadas de estrellas y de grandes nombres que han rendido a niveles estratosféricos en Chamartín, sin embargo también hay una lista negra en la que existen jugadores que no han estado a la altura de la camiseta con su rendimiento. Para muchos de los aficionados merengues Royston Drenthe está en esta lista.

En una semana copada por El Clásico entre Real Madrid y Barcelona, los compañeros del medio holandés Voetbal han querido hacerle una entrevista recordando su trayectoria como jugador blanco, de una forma curiosa, que es a través de imágenes de su carrera.

Todo comienza con su llegada a la capital de España, después de una espectacular Eurocopa sub-21. Tras este torneo, los grandes de Europa, desde Mourinho hasta Joan Laporta se pelearon por tener a Drenthe en sus filas. Finalmente, el deseo del neerlandés era jugar en el Real Madrid y Florentino lo consiguió, aunque no sabía que el rendimiento no acabaría siendo el esperado.

En el vestuario blanco coincidió con grandes nombres como Guti, Raúl, Iker Casillas, Robinho, Higuaín o con el que sería 'uña y carne', Wesley Sneijder. Así lo recuerda Drenthe, destacando el lado más fiestero de todos ellos: "A menudo nos juntábamos con Wesley Sneijder, Robinho y Gonzalo Higuaín. Wesley y yo éramos uña y carne y podíamos cruzar la línea roja de vez en cuando. Y había veces en las que Higuaín se apuntaba. 'Tengo que quedar con Wesley y Roysthon', se decía y nos llamaba. A veces estábamos pasando una velada en casa y llamaba a Gonzalo: 'Amigo, ponte de pie, ¡vamos a hacer algo!", desvela Drenthe, y afirma que tienes grandes recuerdos de Guti: "He tenido tantas noches bonitas con Guti...", recuerda.

Estas 'aventuras' de Drenthe no se quedan ahí. Aquel vestuario blanco era una 'fiesta' nunca mejor dicho y cuando su propia familia y desde el club le advertían que no podía seguir teniendo esa vida nocturna, el de Países Bajos no se conformó y se las ingenió para fugarse de su casa con la ayuda de sus amigos, tal y como confiesa: "Abrimos la verja de la finca, pusimos el coche en punto muerto y lo empujamos por la pendiente. Llegamos al final de la calle y en la rotonda encendimos el motor para que antes nadie se diera cuenta. A la vuelta, repetíamos. Apagábamos el motor y empujábamos el cocho por la pendiente. A continuación volvíamos a casa por la parte inferior y fingíamos que nos habíamos quedado toda la noche relajándonos en la parte inferior de la casa. Nadie se daba cuenta de que realmente habíamos salido", confesó Drenthe en una entrevista que desvela los grandes entresijos de lo que ocurrió en aquellas temporadas en el conjunto blancos.