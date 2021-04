José Mourinho volvió a ser protagonista en la sala de prensa después de que su equipo, el Tottenham, cayera este domingo ante el Manchester United (1-3). Todo vino a raíz de una jugada en la que el delantero de los Spurs Son Heung-Ming se quedó varios minutos tirado en el terreno de juego en una acción que acabó con un gol anulado por el VAR a Edinson Cavani.

Esa acción supuso un "engaño" para el entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, que se refirió al coreano de este modo: "Si mi hijo se queda tirado durante diez minutos y necesita que todos sus compañeros lo ayuden a levantarse, no le daría de cenar. No fuimos estafados, pero el árbitro, sí".

El portugués se mostró tremendamente enfadado con esas palabras. De hecho, reprochó a los periodistas que no le preguntaran por la cuestión al término del partido. "Es muy triste que no me hayan preguntado. Es muy triste que no tengan la moral para tratarme como a los demás", dijo lanzando la hipótesis de qué le dirían los medios si él se refiriera de ese modo a un jugador de otro equipo.

"Solo quiero decir que Sonny es muy afortunado de que su padre sea mejor persona que Ole. Porque como padre, y yo soy padre, siempre tienes que alimentar a tus hijos. No importa lo que hagan. Si tienes que robar para alimentar a tus hijos, robas", añadió. Mourinho aseguró también que le había dicho a Solskjaer a la cara todo lo que pensaba sobre ese comentario.