Fernando Alonso ironiza sobre su mala fama: "Cuando descubren que soy normal..."

Fernando Alonso no lleva mal la leyenda que le persigue desde hace años que dice que no es el compañero ideal. Lo dejó claro en un encuentro con periodistas durante el pasado GP de Baréin, la primera prueba del Mundial de Fórmula 1 2021, en el que le preguntaron sobre este asunto. "Me río de eso", fue su respuesta tajante.

El asturiano siempre ha rendido muy por encima de los compañeros que ha tenido en todos los equipos, desde Minardi hasta su última etapa en McLaren. Solo hubo cierta igualdad en la temporada 2007, aquella en la que peleó por el título con Lewis Hamilton cuando ambos estaban en McLaren. La guerra interna en el equipo hizo que el Mundial fuera finalmente para Ferrari.

Para Alonso, si fuera tan mal compañero jamás habría repetido en las escuderías por las que ha pasado. "Es la tercera vez que estoy en Renault. En McLaren tuve dos etapas. He estado en varios equipos y he repetido. Aparentemente siempre han estado contentos conmigo", señaló para recalcar el buen ambiente que ha tenido en los equipos por los que ha pasado. En cuanto a sus compañeros, el bicampeón recordó que mantiene una buena relación con Giancarlo Fisichella, con Jarno Trulli, con Stoffel Vandoorne, Jenson Button y su actual 'pareja', Esteban Ocon.

Esa fama no parece inquietar demasiado al piloto, que incluso considera que no es tan negativa como puede parecer. "En muchas ocasiones, esa reputación viene bien porque cuando luego mis compañeros descubren que soy normal están felizmente sorprendidos", añadió en el encuentro con los periodistas.

El 'padrino'

El CEO de Renault, Luca de Meo, explicó este lunes que Fernando Alonso ha vuelto a su "casa", pero que ahora ejerce "un rol diferente al de hace 15 años", en el sentido de que es "el padrino de todos en Alpine" y le ha pedido ayuda para convertirse en "un equipo 'top'".

"Renault es la casa de Fernando, pero quiero que use su experiencia para ayudarnos a todos a crecer. Tiene un rol diferente al de hace 15 años. Es el padrino de todos. Lo único que le pido es que nos ayude a convertirnos en un equipo 'top' porque se trata de actitud y mentalidad. Y él tiene eso", explicó De Meo en declaraciones al programa británico 'Top Gear'.

El mandatario recordó que Alonso "no es ningún novato". "En el test de Baréin solo tardó unas diez vueltas llegar al límite del coche y decir 'esto o aquello no funciona'. Lo sabe de inmediato. Nuestro objetivo es darle un coche con el que pueda divertirse y luego nunca se sabe lo que puede suceder en un Gran Premio. Tal vez necesitemos tener un poco de suerte. pero haremos todo lo posible por él y por Esteban (Ocon)", garantizó.