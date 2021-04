"Hay cosas que son indiscutibles": el aclamado alegato de Carlota Corredera en defensa de Rocío Carrasco

Desde que Telecinco publicara el primer episodio del documental Rocío: decir la verdad para seguir viva, en el que Rocío Carrasco habla por primera vez en 20 años de su relación con Antonio David Flores, no han sido pocas las personas que han denunciado que los testimonios y pruebas aportadas por la colaboradora de televisión son falsos. Una serie de "negacionistas", tal y como ha explicado Carlota Corredera este miércoles durante la emisión de la quinta entrega, a los que ha querido referirse para desmontar sus teorías.

En primer lugar, Carlota Corredera ha explicado que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Algo que puede ser muy subjetivo, ya que cada persona percibe las cosas de una manera distinta: "Ahí está el problema, porque una afirmación siempre es subjetiva y los hechos no siempre se perciben igual por todas las personas. Así que una misma realidad se puede vivir como una verdad y como una mentira por dos personas distintas puesto que la propia mirada siempre añade o elimina algo. Es inevitable".

"Un informe médico se puede cuestionar, igual que una decisión arbitraria"

Después de reconocer que la verdad puede ser cuestionada y generar un debate, Carlota Corredera ha aportado pruebas que apoyan el testimonio de la hija de Rocío Jurado. Dos informes en los que equipos médicos de dos hospitales distintos aclaran que Rocío Carrasco intentó suicidarse el 5 de agosto de 2019: "Un informe médico se puede cuestionar, igual que una decisión arbitraria. Lo que no se puede negar son las palabras exactas de ese informe, igual que no se puede negar lo que un árbitro ha escrito en el acta arbitral. Puedes decir que a ti no te parece penalti, pero no puedes decir que el árbitro no ha escrito que sea penalti".

Después de que los considerados "negacionistas" de Rocío Carrasco hayan hecho correr un bulo mediante el que tratan de desmentir que la colaboradora de televisión no intentó quitarse la vida, la presentadora del programa ha salido al paso con estos dos informes publicados entre el 5 y el 6 de agosto de ese mismo año. En el primero de ellos, elaborado por el hospital HM Sanchinarro de Madrid, el equipo médico asegura que tuvieron que ingresar a Rocío Carrasco por un intento autolítico, que es como los médicos se refieren al intento de suicidio.

"O son ignorantes o son malas personas": el alegato de Carlota Corredera contra los "negacionistas" que dudan de Rocío Carrasco

En el segundo informe, desarrollado por el equipo del hospital HM Puerta del Sur, los especialistas aclaran que Rocío Carrasco acudió al centro trasladada del servicio de Sanchinarro para evolución psiquiátrica tras haber protagonizado en el día de ayer un episodio de sobreingesta medicamentosa voluntaria con supuesta finalidad autolítica. Dos documentos oficiales en los que está escrito, hasta tres veces, que Rocío Carrasco trató de quitarse la vida.

Tras leer la resolución de estos informes médicos, Carlota Corredera ha demostrado que lo que dice Rocío Carrasco es verdad: "Se puede ver y leer, igual que se puede ver la Tierra desde la Luna". Por lo tanto, y para aquellas personas que todavía siguen dudando de sus palabras, la presentadora pide que se lean dichos informes: "Respecto a aquellas personas que continúan diciendo que es falso algo que es 100% verdad solo se me ocurren dos opciones: o son ignorantes o que son malas personas. La violencia de género es una pandemia social".