Críticas a 'El Hormiguero' por este momento del programa: "Es racismo disfrazado de humor"

El programa 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos, ha generado muchas polémicas y debates en redes sociales y esta vez, uno de los juegos que prepararon para uno de sus colaboradores, ha vuelto a hacer estallar las redes.

El juego, preparado para uno de sus colaboradores, en esta ocasión EL Monaguillo, consistía en adivinar entre tres hombres asiáticos cuál era de Japón. Los tres hombres, ataviados con maletín, traje y corbata, si situaron frente al presentador y el humorista para que este tratara de adivinar cuál era de nacionalidad japonesa.

"¿Uno es japonés, otro es coreano y el otro es chino?", preguntó el presentador en un momento determinado del juego, aún sin conocer la respuesta. "¿No lo sabe el dueño?", contestó El Monaguillo. Esta situación ha generado un conflicto en Twitter y la tuitera @mad4yo, nacida en China y residente en Madrid, publicó un vídeo criticando al programa de Antena 3.

Un juego inapropiado

"Todo mal", no veo El Hormiguero pero me han mandado este vídeo. "Déjenme explicar por qué esta sección fue muy inapropiada", señala la joven en el vídeo. "Empezamos con un concepto que todos deberíamos normaliza: te guste o no, una persona con estos rasgos puede ser española o de donde le dé la gana", continúa.

“Al hacer un programa así están contribuyendo a que haya más estereotipos que mucha gente estamos peleando para eliminar”, señala la tuitera. La joven considera inapropiado que haya gente a la que le pueda “hacer gracia esta mierda”. “Luego en su vida real van a intentar ser graciosos de esa manera y nosotros tenemos que aguantar cada dos por tres esa falta de respeto o ese racismo disfrazado de humor”, se lamenta.

"¿No lo sabe el dueño?"

Otro punto que también llamó la atención de la tuitera, fue el momento en el que El Monaguillo comentó “¿no lo sabe el dueño?”, a lo que la joven apunta: “A lo mejor se refiere al dueño del programa, pero también suena como que es el dueño de los tres señores, como si fuera un circo”.

La tuitera @mad4yo considera que este tipo de humor no tiene justificación a pesar de que se argumente que “siempre se han hecho programas así”, puesto que considera que “lo que se hacía siempre no significa que sea lo correcto”. “La sociedad evoluciona, las tecnologías avanzan y espero que la mentalidad de las personas también”, comenta. “Si tienes una buena plataforma, como un programa de prime time, úsala para ayudar y aportar, no restar”, añade.