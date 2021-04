Radiografía de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid en redes: ¿de qué se está hablando y cómo?

El pasado 10 de marzo no se hablaba de otra cosa: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocaba elecciones en la región para el próximo 4 de mayo y las redes sociales echaban humo. A lo largo de estos días hemos visto cómo las distintas formaciones juegan sus cartas en la cada vez más amplia oferta de plataformas. Cada una tiene un público objetivo y una forma de comunicar y aunque Podemos y Vox son los que más las dominan, los partidos tradicionales se suman con fuerza a la comunicación a través de estos canales. Más Madrid, por su parte, es pionero en Twitch, a donde ningún otro partido se ha asomado todavía.

En las redes sociales siempre hay muchísimo ruido y en campaña, más. Fake news, noticias, memes y vídeos propagandísticos conviven en todas ellas y para los usuarios a veces no es fácil diferenciar entre información veraz y contrastada y la que no lo es. En lo que llevamos de campaña, ya se han compartido multitud de bulos como que Más Madrid "pretende cerrar" el Hospital Isabel Zendal si gana las elecciones o el montaje que simulaba ser el perfil de Ayuso en Twitter con una foto de jóvenes de fiesta sin mascarillas con el mensaje "Madrid es Libertad". Tampoco es verdad que Podemos esté "rellenando papeletas de voto por correo" en una oficina de Correos de Moratalaz, por mucho que eso se comparta con apariencia de noticia. "Hay muchos usuarios que están a favor o en contra de lo que hacen estas formaciones y se erigen en defensores o detractores y eso les lleva a compartir contenido la mayor parte de las veces manipulado, malintencionado, que se lanza con el objetivo claro de defenestrar al adversario", explica la experta en comunicación digital Bárbara Yuste.

Twitter, la red de debate

Twitter es la red social de debate por antonomasia. Por el momento, los debates que han liderado la campaña madrileña son el lema de Ayuso, “comunismo o libertad”, el anuncio por sorpresa de la candidatura de Pablo Iglesias y el mitin de Vox en Vallecas —que también registraron picos de mensajes en Twitter— y, de forma mucho más sostenida en el tiempo, el protagonista está siendo Toni Cantó: desde su fichaje estrella hasta que la justicia avaló su salida de las listas, pasando por sus apuros para defender sus contradicciones, como cuando dijo que “el Partido Popular de ahora no tiene nada que ver con el de hace dos años”.

🔶Toni Cantó (@Tonicanto1) sobre Pablo Casado: “El Partido Popular de ahora no tiene nada que ver con el de hace dos años”.#LaHoraToniCantó

Uno de los temas que más conversación ha generado en Twitter más recientemente fue el intento de Ayuso de comprar la vacuna de Sputnik: "Ocurrió hace unos meses pero estaba muy bien colado en agenda de precampaña", apunta la presidenta de la Asociación de Comunicación Política, Verónica Fumaral, que destaca que "la mayoría de los temas están liderados por la campaña de Ayuso y es ella, por tanto, quien lidera al menos Twitter, la red de debate por antonomasia". Incluso a veces de forma indirecta, como este mismo martes, cuando Viva Ayuso se convertía en trending topic por las críticas de los hosteleros cántabros a Revilla.



Facebook e Instagram potencian la imagen

La ley electoral prohibe la publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones "en prensa, radio u otros medios digitales” desde que se convocan las elecciones hasta que comienza oficialmente la campaña, pero no dice nada de redes sociales. Los partidos se sirven de ese vacío legal para invertir contantemente. En esta campaña, Más Madrid ha sido la primera formación en hacerlo en Facebook. Sabe que su candidata, Mónica García, es la más desconocida y no ha dudado en gastar dinero en esa red social y conectar directamente no solo con sus votantes si no, sobre todo, con sus potenciales votantes. Eso sí, esos mensajes pagados siempre aparecen bajo el rótulo de publicidad debidamente señalado, a diferencia de los bulos, que encuentran en Facebook otro gran caladero ya que, a sus usuarios, de edades más avanzadas, les cuesta más distinguir entre información y bulos.

Instagram se ha convertido en la gran red social de personas entre 25 y 45 años. "Es una red social que no permite la polarización, que no permite el debate, como sí lo hace Twitter, porque es una red social de vídeos y de fotografías que no permite esa confrontación tan directa. Es cierto que uno puede comentar, pero uno puede controlar muy bien los comentarios que deja y que le permiten. Tiene que permitir acceso a determinados perfiles, así que es una red social mucho más amable que puede mostrar o que puede ayudar a hacer la imagen de un candidato con imágenes, algo que me parece muy interesante y que todos los partidos utilizan en mayor o menor medida", apunta Fumanal.

Tik Tok, You Tube y Twitch, en busca del voto joven

Tanto los partidos tradicionales como los nuevos compiten también en hacerse un hueco en las nuevas plataformas. Tik Tok, la red social de vídeos muy breves, fue la aplicación más descargada en el mundo en 2020. La mayoría de sus usuarios ni siquiera tienen edad para votar, no superan los 20-25 años, pero las formaciones ven allí una oportunidad para captar el voto joven: "Unidas Podemos y Vox fueron los pioneros, luego han venido otros como Ciudadanos y el PP, sin embargo, los socialistas no han utilizado esta red social de forma continua", detalla Fumanal. Podemos tiene mucho más seguidores que Vox —más de 200.000 frente a 43.000— pero haciendo un breve análisis de hashtag, se crea mucho más contenido sobre Vox que sobre Podemos: con #VOX aparecen 428 millones de visualizaciones mientras con #podemos, que puede incluir contenido que no sea estrictamente político, 165 millones.

Vox genera mucho debate en Twitter pero sigue apostando por los canales audiovisuales como Instagram o YouTube, donde la derecha está especialmente activa. Los políticos, conscientes del número de seguidores con los que cuentan muchos youtubers, más que muchos programas de radio y televisión, cada vez hacen más entrevistas en este medio. Por citar solo a uno, InfoVlogger ya ha apalabrado entrevistas con Ayuso y Monasterio. Teodoro García Egea pasó hace poco por su canal de YouTube.

A YouTube le ha salido competencia: Twitch, una plataforma de streaming donde todo lo que se ve allí es en directo, sin edición. Un espacio muy vivo donde también se le da voz de vez en cuando al espectador que puede dejar sus preguntas y reflexiones de forma simultánea. De momento, el único partido que tiene canal en Twitch es Más Mádrid pero seguro que el resto de formaciones se van sumando pronto.

WhatsApp: la herramienta más efectiva

Las expertas consultadas lo tienen claro: WhatsApp es la herramienta política más eficaz: "Es una red social que no publica, es decir, que no muestra tus preferencias, y que permite evitar esas censuras sobre temas polémicos. En este caso, WhatsApp permite hacer proselitismo político below the line, por debajo del radar, sin que nadie se entere y de una forma muy directa, boca a oreja. A través de conocidos se puede enviar eso desde noticias, contenidos, vídeos… En este momento, como herramienta de comunicación política, WhatsApp no tiene rival", sentencia Verónica Fumanal.

En WhatsApp no hay filtro pero no solo nos pueden mandar mensajes de todo tipo nuestros conocidos sino que también los políticos quieren hacerlo los políticos. El pasado el 16 de marzo, Ayuso compartía una imagen en su perfil de Instagram con el mensaje "Únete al equipo" y un número de teléfono. Tan solo una semana después ya había reclutado a 10.000 personas en WhatsApp.