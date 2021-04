"Es lo que ha pensado la izquierda siempre": Pablo Iglesias se rinde al discurso viral de Cristina Pedroche

Hace ya varios días, concretamente el pasado lunes, las redes sociales recuperaban una entrevista del suplemento PAPEL a la presentadora Cristina Pedroche en la que la vallecana cargaba contra el Partido Popular de 2016 y pedía una mejor inversión de sus impuestos: "Los impuestos que yo pago quiero que vayan a sanidad pública, educación pública, para que siga habiendo colegios... para que haya cosas públicas de verdad, no para que se blanquee dinero y me roben".

Unas declaraciones que han llegado hasta Pablo Iglesias, quien no ha dudado de recuperarlas para el debate de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid que se ha llevado a cabo este miércoles en Telemadrid. Después de que los distintos candidatos y candidatas tocaran el tema de los impuestos, el de Unidas Podemos se ha centrado en las ayudas directas y ha explicado todo lo que ha luchado por ellas durante los últimos meses: "Mi secretario de Estado estuvo negociándolo con Economía y al final fueron 7.000. El Gobierno de la Comunidad de Madrid dio cero euros y nosotros dimos 7.000 millones".

Pablo Iglesias le pide un mayor esfuerzo a las grandes fortunas: "Es de sentido común"

Después de hablar sobre las ayudas directas, Pablo Iglesias le reprochaba a Ángel Gabilondo que no podían hacer lo mismo en materia de fiscalidad si querían ganar a la derecha: "Si estamos de acuerdo en que la sanidad está infrafinanciada, si estamos de acuerdo con que la educación de Madrid necesita bajar la ratio profesor alumno o que la atención primaria no está funcionando bien, tendremos que sacar el dinero de algún lado".

Por esa misma razón, Pablo Iglesias propone pedirle un mayor esfuerzo a quien tenga un patrimonio de más de un millón de euros excluida la vivienda: "Así conseguiríamos recuperar el impuesto de patrimonio". También acabar con las bonificaciones en el impuesto de sucesiones para las herencias de más de un millón de euros, lo que ayudaría a recabar mucho más dinero sin comprometer a los grupos más vulnerables: "Esto es de sentido común".

Pablo Iglesias se rinde ante Cristina Pedroche: "Eso es lo que ha pensado la izquierda toda la vida"

Después de que Ángel Gabilondo defendiera que no había que tocar los impuestos hasta que no nos recuperemos económicamente y del empleo, Pablo Iglesias contratacó preguntándole si le parecía razonable que alguien que gane más de un millón no se esfuerce para sacar el país adelante: "Ese esfuerzo después se traduce en que tenemos mejores hospitales y mejores escuelas".

Para apoyar su discurso, Pablo Iglesias recuperó parte del discurso de Cristina Pedroche y reconoció que era muy sensato: "Cristina Pedroche, que no sé a quién vota, dijo algo muy sensato. Dijo que tenía un buen salario y que no tenía ningún problema en pagar los impuestos que le correspondieran para que haya una buena sanidad o una buena educación". Una forma de entender el panorama actual que, bajo el punto de vista del candidato de Unidas Podemos, es lo que ha pensado la izquierda toda la vida.