Rocío Carrasco se derrumba y cuenta la verdadera razón por la que no le coge el teléfono a su hija.

Era uno de los momentos más esperados por Telecinco y por los espectadores de la serie documental que ha causado todo un boom mediático y social en el último mes, Rocío Carrasco ha visitado el plató de Mediaset para aclarar algunos de los detalles que están siendo duramente criticados y puestos en duda, sobre todo la relación con sus hijos, y por los que ha decidido hacer “un parón” en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ cuando tocaba emitirse su octavo capítulo.

Telecinco ha desplegado a toda su tropa de colaboradores, tanto los que defienden el testimonio de Rocío como los que se postulan junto a Antonio David Flores, que ha sido durante todos estos años y hasta que se ha emitido la docuserie colaborador de la cadena. El acontecimiento se esperaba con tal espectacularidad que Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera han sido los conductores del programa.

"Yo no podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida"

La hija de Rocío Jurado hablaba después de mucho tiempo del maltrato que ha sufrido por parte de su expareja Antonio David Flores, a quien ha acusado de maltrato psicológico y de haberle quitado a sus hijos, a los que asegura que puso en su contra. Pero su hija, Rocío Flores, desmentía en El programa de Ana Rosa, donde es colaboradora y comentarista de 'Supervivientes', los hechos que relataba su madre, señalando que no podía más con la presión: "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Estamos aquí. Habla con nosotros. Llámanos. Siéntate y habla con nosotros en casa".

Ante las críticas y las puestas en duda de su testimonio, Rocío Carrasco no podía más y este miércoles ha irrumpido llorando en el plató para dar explicaciones sobre las palabras de su hija. Para empezar, ha relatando los duros hechos que vivió en 2012, cuando le agredió con una paliza que la dejó durante varias horas en observación en el hospital por un traumatismo en la cabeza, mientras esta iba a denunciarle junto a su padre por maltrato continuado. Sin embargo, Rocío nunca denunció a su hija: "Yo no podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, y eso no podría hacerlo nunca".

Emocionada, la hija de la Jurado ha confesado que lleva sin hablar desde entonces con su hija, pero que su vínculo nunca podrá romperse porque "no me la va a quitar nadie. Ese vínculo siempre estará a pesar de que no hablo con ella". Además, ha explicado que siempre ha entendido por qué hacía eso su hija, ya que "ha sido verdugo antes que víctima" insinuando que fue su mecanismo para poder soportar el maltrato de su padre.

La razón por la que no le coge el teléfono a su hija

Rocío ha querido contar la verdad y este episodio tan terrorífico de su vida, y para ello ha asegurado hablar con total sinceridad. Aunque ha comentado que será en el capítulo siguiente, en el octavo, cuando explicará con detalle la relación con su hija, que cuenta que le daba "pánico", pero que nunca dejó de quererla.

Preguntada por la razón por la que no ha cogido el teléfono a su hija las dos veces que Rocío Flores afirma haberla llamado, la hija de la Jurado ha respondido que "no me siento preparada". Rocío reconoce estar sometida desde hace años a terapias psicológicas y psiquiátricas para poder superar esta situación que le superaba, y ha reconocido que no tiene fuerzas para hablar con su hija y volver a revivirlo todo, al menos de momento.

El documental que ha conmocionado a España

"No es fácil contar una vida de 20 años en unas pocas semanas. Yo creo que llegados a este punto, en el ecuador de esa historia, esa historia que es mi vida, es el momento de hacer un parón en la emisión de la serie documental y usar ese parón para poder resolver, aclarar puntos y explicar algunas cosas que supongo que vosotros y las personas que estáis en casa se preguntan" explicaba la semana pasada cuando irrumpía en medio del programa en el que se emitía el episodio número siete de su documental, para pedir que le dejaran dar explicaciones sobre los acontecimientos que tenían que ver con sus hijos.

'Rocío, contar la verdad para seguir viva' fue estrenada por Telecinco a finales de marzo, y desde entonces saltó a la plaestra mediática y social en toda España, trascendiendo incluso a la esfera política. Abrir un debate sobre el machismo silencioso y cómo demostrar que es verdad llamó la atención hasta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que habló de ello conexión videollamada dentro del programa. Además, su testimonio hacía que aumentara hasta en un 42% con respecto a la semana anterior las llamadas y consultas al 016 con la emisión del primer capítulo.