Miguel Bosé, defraudado con Jordi Évole tras la entrevista: "Alardea mucho de que soy su amigo"

Miguel Bosé está profundamente decepcionado por lo que se mostró el pasado domingo en la segunda parte de su entrevista con Jordi Évole. En esta entrega, ambos conversaron exclusivamente sobre la pandemia y en ocasiones se les veía incómodos al confrontar las teorías que apuntaba el cantante sobre el coronavirus y las vacunas y la defensa de la ciencia que había hecho durante años. "Es feo lo que estás haciendo", le dijo Bosé al periodista cuando le ofreció debatir con un científico.

Días después de la emisión, este jueves, el cantante ha concedido otra entrevista a la televisión local Teve.cat en la que se ha mostrado muy crítico con el tratamiento que el programa Lo de Évole ha dado a sus palabras y explica cómo se fraguó el encuentro: "Cuando Jordi me llamó, por la admiración mutua que existe entre los dos, yo accedí, dije que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor, iba a ser más respetuoso, porque él alardea mucho de que yo soy su amigo y ya le dije: "Si tratas así a tus amigos, no sé cómo tratarás al resto", unas palabras que le transmitió tras ver el resultado.

Bosé cuenta que esta segunda parte era la que a él le interesaba porque quería hablar "de una cosa que divide a la sociedad, la plandemia". Y se siente defraudado con lo que pasó: "No se portó bien. Creó unas encerronas incómodas que yo tuve que lidiar y al final ahí están, ahí quedaron. Creo que está bien que la gente con ese material opine y se dé cuenta, sobre todo se dé cuenta. No solamente de mi postura, si no lo que se deriva de esos momentos del miedo que los oficialistas nos tienen a nosotros los negacionistas. Negacionistas son ellos, son los que niegan la evidencia, los que manipulan la información y los conspiranoicos", sentencia.

Al cantante le gustaría "que no hubiera tanta trampa" y considera que en la entrevista "hay dos o tres momentos que fueron feos para él": "Se delató como un tipo que tenía que defender una postura, que se ve que a lo largo de la entrevista lo fue perdiendo. Los argumentos que esgrime no tienen fuerza".

Como en la entrevista con Évole, en esta ocasión el artista habla en reiteradas ocasiones de "miedo" a conocer la verdad: "No quedé contento porque se editaron muchos argumentos que esgrimí y creo que la manipulación una vez más en los medios es inmensa. Ellos tienen mucho miedo del negacionismo o, como ellos llaman, conspiraciones. La historia está llena de conspiraciones", defiende.