"¿Oyen eso? Es el silencio": la pregunta de Évole que deja sin palabras a Fernando Blanco durante 10 segundos

"Hola, me llamo Nadia y tengo una enfermedad muy rara. Los médicos tienen que operarme. Solo hay un problema: necesito 18.000 euros". Hace ya varios años, concretamente en diciembre de 2012, la joven Nadia Nerea se presentaba en sociedad con un vídeo mediante el que conseguía conmover a la sociedad española. Desde grupos de música que recaudaron fondos para ayudarle a costear su operación hasta gente desinteresada que decidía aportar su granito de arena para luchar en la causa.

Después de recaudar los 18.000 euros necesarios para dicha operación, e incluso doblar las ganancias gracias al apoyo de la sociedad española, su familia explicaba que la niña había viajado a Estados Unidos a recibir cinco operaciones diferentes. Sin embargo, y debido a distintas dificultades durante dichas operaciones, la familia comenzó a pedir más y más dinero. Esto llevó a varios medios a sospechar sobre la enfermedad de la niña. Entre ellos el blog digital Malaprensa, donde denunciaban que se trataba de una historia increíble que carecía de sentido.

Una sospecha que, con el paso del tiempo, fue teniendo más y más gente. Tanto es así que los Mossos d'Esquadra iniciaron una investigación para esclarecer el asunto, quienes llegaron a la conclusión de que se trataba de una estafa para lucrarse de la enfermedad de su hija. Varios años más tarde, Fernando Blanco se ha sentado con Jordi Évole para contar su versión de los hechos. Entre otras cosas, el comunicador le ha preguntado sobre los múltiples viajes que hicieron padre e hija a países como Rusia, Estados Unidos o Panamá en busca de un tratamiento contra la enfermedad.

Concretamente sobre cómo podían volar a países como Ecuador, Venezuela, Cuba o Afganistán cuando ni él ni su hija tenían pasaporte: "¿Cómo se puede viajar sin pasaporte?". En primer lugar, el abogado de Fernando Blanco se apresuró para dejar claro que a "Francia se puede viajar si pasaporte" y que a Rusia también, siempre y cuando se realice el viaje por carretera y no en avión. Sin embargo, y tras descubrir las lagunas en la respuesta del abogado, Évole ha querido incidir en la cuestión y les ha vuelto a preguntar sobre cómo podían viajar más allá de la Unión Europea sin pasaporte.

" La clandestinidad existe": la respuesta del abogado de Fernando Blanco a Jordi Évole

Una pregunta que dejaba sin palabras tanto al padre de Nadia como a su abogado, quienes no sabían qué contestar. Después de unos segundos incómodos, diez para ser exactos, Fernando Blanco aseguraba que era posible sin explicar muy bien cómo: "Se puede viajar y no seré el primero ni el último que viaja así". El padre de Nadia Nerea aseguraba que pudo viajar por todos esos países pero que no puede contar cómo lo hizo.

Algo que ha atestiguado su abogado, quien ha reconocido que no viajaban en las mejores condiciones del mundo: "La clandestinidad existe. No vamos a descubrir ahora el mundo. Que el señor no viaja con su hija en un viaje estándar. Esto también es indiscutible, porque no van de vacaciones a Disneyland. Viajaron, indiscutiblemente, por temas médicos".