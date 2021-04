David Beriain, el reportero que informó de las realidades más difíciles y olvidadas

David Beriain Amatriain, nacido en la localidad de Artajona (Navarra), ha sido asesinado este martes en Burkina Faso según ha informado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Beriain se encontraba en la zona de Pama junto a Roberto Fraile, también fallecido en el ataque, donde estaban grabando un documental sobre la caza furtiva en el país africano. El periodista navarro informó de varios conflictos armados desde 2002 como los de Irak, Afganistán, Sudán, Colombia o Pakistán.

En marzo de 2008, David Beriain consiguió entrar con una cámara en los campamentos de las FARC. De ahí salió 'Diez días con las FARC', una serie de reportajes donde mostró al mundo la clandestinidad que se vivía en la guerrilla colombiana. Esta serie documental le sirvió para ganar el Premio José Manuel Porquet de periodismo digital y llegar a ser finalista del Premio Bayeux-Calvados, uno de los galardones más prestigiosos para los corresponsales de guerra.

Tras su éxito, en 2009 pasó a formar parte de la cadena Cuatro donde ha realizado la mayor parte de su trabajo periodístico formando parte del equipo de reporteros de programa REC. Recordado es su papel en Afganistán donde viajó durante tres meses para investigar a qué se enfrentaban las tropas españolas desplegadas en el país. En esta investigación logro hablar con el comandante talibán que ordenó la muerte del brigada español Juan Andrés Suárez y el cabo Rubén Alonso Ríos, además de entrevistar a comandantes insurgentes, futuros suicidas... y acompañó a soldados norteamericanos en zona de combate, la misma donde estaban las tropas españolas.

Beriain trabajó como director y con 'Percebeiros' fue seleccionado como finalista en los premios Goya. Entre otros reportajes que realizó se encuentran 'Afganistán, Españoles en la ratonera', 'Congo, tierra violada', 'Los guardianes de Chávez y Baby Sicarios'. Además de su papel en Cuatro, el reportero trabajó en el diario argentino El liberal y el gratuito ADN. También fue corresponsal de La Voz de Galicia. En Antena 3 grabó un reportaje sobre la crisis nuclear en Fukushima.

En la Cadena SER, en el verano de 2018, participó en el programa 'Libro de Coordenadas', donde colaboró y habló entre otros temas de la deforestación del Amazonas a la caza masiva de rinocerontes en África o el narcotráfico y las mafias de la droga en algunos países de Latinoamérica. El periodista navarro también estuvo en una sección con Ramón Lobo de 'A vivir' el 22 de mayo 2016 hablaba sobre un libro e investigación que hizo de la CIA.

Beriain también pasó por los micrófonos de 'La Ventana' en septiembre de 2019 donde presentó una serie de reportajes en el canal DMAX titulados 'Clandestino en España'. Entre sus declaraciones preguntó "¿cuánto costaría matarme a mí? 25.000 euros". En esta entrevista habló de la trata de personas, cárteles de droga o mafias. David Beriain estuvo a bordo de un barco de salvamento y habló sobre la realidad de la inmigración: "Es un tema que no se entiende desde los números, solo se entiende desde las vidas, cuando estas te salpican". También, Beriain explicó que la investigación que más le sorprendió fue la de la trata de mujeres con fines de explotación sexual: "Según la ONU España es el tercer país en consumo de prostitución. El 80% de las miles de mujeres que se prostituyen aquí lo hacen bajo coacción, y en el debate no se las tiene en cuenta".

Sobre el miedo a morir durante un reportaje, David Beriain reflexionó en el programa 'Ya veremos' de M80 con Juan Luis Cano. "No me siento muy cómodo hablando de esto porque parece un poco obsceno hablar del peligro que uno corre cuando habla de estos sitios pero han pasado momentos en los que uno se pregunta por qué está ahí. Han pasado momentos en los que te duele lo que pasa y necesariamente te tiene que doler. Ha pasado que te has sentido cobarde o que no has sabido reaccionar. Ha pasado en Afganistán que te han tenido que quedar solo en medio de un combate o te han dejado allí y dices pues parecía que llegaban los talibanes y ya te ves en un vídeo de YouTube con la cabeza colgando. No paraba de pensar en que mi madre tuviera que ver eso. Pero bueno, es nuestra realidad y es lo que elegimos hacer y es la vida, no somos víctimas. Elegimos tener esta vida y lamentablemente a veces se paga este precio como han pagado muchos compañeros nuestros"

Actualmente, Beirain era uno de los rostros más conocidos de DMAX y Discovery International Networks donde trabajaba como conductor y director de documentales. 'Clandestino' (serie documental), 'El Ejército Perdido de la CIA' (película documental), 'La Vida en Llamas' (serie documental), 'Amazonas Clandestino' (serie documental), 'Amazonas, el Camino de la Cocaína' (película documental) y 'Yasuní, Genocidio en la Selva' (One off) son sus más recientes obras.

David Beriáin y Roberto Fraile han sido asesinados cuando preparaban uno de sus grandes reportajes sobre preservación de la naturaleza. Pese a nuestra tristeza, nuestro orgullo por su compromiso con las realidades más difíciles y olvidadas.

"David Beriain y Roberto Fraile han sido asesinados cuando preparaban uno de sus grandes reportajes sobre preservación de la naturaleza. Pese a nuestra tristeza, nuestro orgullo por su compromiso con las realidades más difíciles y olvidadas. Que la tierra os sea leve, compañeros", ha escrito en un mensaje la cuenta de Reporteros Sin Fronteras en España.