Roberto Fraile: el cámara de Salamanca que aprovechaba sus vacaciones para ser periodista de guerra

Roberto Fraile, de 47 años y con dos hijos, nació en Barakaldo pero creció en Valladolid y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en Salamanca, donde ha trabajado para el canal local de Castilla y León Televisión.

Hace alrededor de 20 años empezó a aprovechar sus vacaciones para viajar a zonas de conflicto, pero acabó dejando su trabajo para colaborar de forma estable con David Beriain. Ambos han sido asesinados en Burkina Faso durante la grabación de un documental sobre el trabajo del ejército de este país contra los furtivos.

Entre sus trabajos, varios viajes a Irak, Kosovo, Libia, Afganistán, Congo o Siria, donde en 2012 resultó herido por la explosión de una granada. Muchos de sus reportajes y documentales, producidos junto a David Beriain, forman parte del programa Clandestino y pueden verse en Movistar o Discovery Max.

Jesús Martín, amigo de Fraile y periodista de Radio Salamanca, le acompañó en un viaje a Afganistán para rodar el documental Las hijas del silencio, sobre mujeres víctimas de violencia de género en Afganistán.

"Era un tío muy majo y muy centrado en hacer lo que le gustaba: viajar y estar en zonas de conflicto. Siempre ha luchado por ello", señala Martín. "Su objetivo siempre era grabar buenas tomas para que las agencias internacionales las difundieran y que todos pudiésemos ver lo que pasa en el mundo".

Otro amigo y compañero de aventuras de Roberto Fraile, el fotógrafo Alberto Prieto, señala que el cámara asesinado "no era de contar batallitas", pero que le encantaba poder "viajar y unir eso con el periodismo y la aventura".

"Era un excelente profesional y un buen amigo", dice Prieto. "Es una lástima que nos acordemos de esta gente solo cuando ocurren estas cosas porque gracias a tipos como él comprendemos mejor cómo funciona el mundo. No son héroes, son personas con manos, pies, cámaras y bolígrafos, con sus errores y sus limitaciones, pero me duele en el alma porque va a seguir ocurriendo. Decimos que nos importa el periodismo, pero hay editores a los que no les importa nada".

Durante la pandemia Fraile había vuelto a trabajar para Televisión Salamanca, pero en noviembre retomó su actividad internacional junto a David Beriain.