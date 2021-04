Los Mossos investigan el envío de una carta con dos balas a Ayuso

Los Mossos d'Esquadra, según ha podido saber la Cadena SER, están investigando el envío de una carta con dos balas a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Se desconoce la identidad del autor de esta carta, según revelan los Mossos. En esta ocasión los controles de Correos han funcionado y este paquete, que se mandó sin remitente y estaba dirigido a la oficina de Ayuso, ha sido detectado y retenido en San Cugat del Vallés, localidad que pertenece a la provincia de Barcelona antes de que llegase a Madrid. Aún se desconoce la motivación de la amenaza, el tipo de balas enviadas y si habría algún mensaje dentro de estas cartas.

No hay ningún detenido de momento, y la comisaria general de información se ha hecho cargo de la investigación. Los servicios de información trasladarán ahora las diligencias a la policía científica de los Mossos para investigar el contenido y buscar detalles en el paquete, así como analizar huellas, saliva que pueda contener el sobre.

Asimismo, Correos ha interceptado una nueva carta con tres balas en su interior dirigida a la Dirección General de la Guardia Civil. Esta vez sí que ha sido detectado por el escáner de la sede de Correos de Vallecas aunque el paquete no se ha abierto todavía porque necesitan autorización judicial. La Guardia Civil asegura a la SER que este nuevo sobre en principio no tienen relación con los recibidos el pasado miércoles y jueves en los despachos de Gámez, Iglesias y Marlaska. Y es que este suceso ocurre días después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el exvicepresidente del Gobierno y cabeza de lista en las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias, recibiesen una carta con amenazas de muerte y cuatro balas. Aquí no funcionaron los sistemas de detección y control de Correos, como tampoco ocurrió la amenaza a la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto, quien recibió una navaja ensangrentada. En este último caso ya se ha conocido quien es el autor de las amenazas y se trata de un vecino de San Lorenzo de El Escorial diagnosticado con una enfermedad mental que habría mandado mensajes similares a otros políticos y personalidades.

Fuentes policiales y de Mossos informan que el envío a Díaz Ayuso no tiene por qué tener relación con el de Maroto o con los recibidos por Iglesias, Marlaska y la directora de la Guardia Civil. Este mismo martes, la Cadena SER ha informado de que el ministerio del Interior ha decidido poner escolta a los cuatro candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que no la tenían: Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid), Rocío Monasterio (VOX) y Edmundo Bal (Ciudadanos). También estudia si también se refuerza la escolta de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y del de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Según fuentes policiales la escolta se mantiene hasta el próximo 4 de mayo que es cuando se celebran las elecciones para la Comunidad de Madrid aunque después se decidirá dependiendo de la amenaza si se mantiene el dispositivo de seguridad.

La respuesta de Ayuso

"No vamos a propagar esas noticias", es la respuesta desde el gobierno regional a la Cadena SER. De hecho, en sus últimos mítines, Isabel Díaz Ayuso ha criticado la posición que han tomado Reyes Maroto tras recibir las amenazas. En esta línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones ha citado este mismo martes que Mariano Rajoy fue golpeado por un menor en Pontevedra "y pidió serenidad, al igual que José María Aznar, cuando sufrió cuatro atentados de ETA".

Por su parte, el Gobierno condena con rotundidad estos hechos y traslada su solidaridad tanto a la presidenta de Madrid como a la directora general de la Guardia Civil y a las instituciones que ambas representan.