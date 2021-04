Qué fue de... Riquelme, el '10' de antaño que tuvo en su bota la primera final europea del Villarreal

Juan Román Riquelme (San Fernando de la Buena Vista, Argentina. 1978) es un exfutbolista que hizo carrera en el fútbol argentino y español dejando una huella incontestable en ambas ligas. Tras un inicio de carrera despuntando en su país natal, dio el salto a Europa para enfundarse las camisetas de Barcelona y Villarreal durante un lustro antes de regresar a sus orígenes. Especialmente recordada en España es su etapa al mando del 'Submarino', a quien condujo hasta semifinales de una Champions League que pudo haber tenido mayor premio si la suerte de los penaltis no le hubiese dado la espalda en el peor momento.

'El último 10' adquirió este sobrenombre al ser una de las pocas excepciones en su puesto en el fútbol moderno. La figura de Riquelme se mantiene como la de uno de los últimos grandes mediapuntas al uso de la historia. El conector perfecto entre el centro del campo y la delantera, el asistente de lujo, el lector más preciso del juego, el superdotado con la pelota capaz de romper defensas desde la zona tres cuartos, el del guante en el pie, el del golpeo privilegiado desde la frontal, el que no es solo ‘10’ por su dorsal a la espalda, sino que es su fiel representación en el verde.

Su leyenda empezó a tomar forma muy pronto en Argentina. Desde finales de los 90’, un joven formado en Argentinos Juniors llegó a Boca Juniors destrozando puertas para hacerse una estrella en el club llegando desde abajo. Así surgió el último ídolo de La Bombonera en el Siglo XX. La joya se puso a brillar desde sus primeros años y con él llegaron los primeros títulos, destacando la doble conquista de Sudamérica con las dos Copas Libertadores consecutivas en el 2000 y 2001. El dominio llegó a expandirse a todo el mundo, reluciendo su talento en la Copa Intercontinental que se llevaron los xeneizes en el año 2000.

Celebración de Juan Román Riquelme con el FC Barcelona / Getty Images

Con este atractivo acabó dando el salto al Viejo Continente de la mano del FC Barcelona. A las órdenes de Louis van Gaal, sin embargo, el talento de Riquelme no destacó lo esperado después de generar unas expectativas estratosféricas -había sido elegido Mejor Futbolista de Sudamérica- y terminó saliendo de la entidad culé un curso después, sin pena ni gloria. El Villarreal CF fue su club de acogida en el verano de 2003, firmando una cesión que cambió su vida y también la del conjunto groguet.

Referente del mejor Villarreal

El 'Submarino' preparó su asalto a la élite europea rodeándose de hombres de envidiable currículum en el mundo del fútbol y otros que terminaron dando pasos de gigante a la postre. Riquelme cayó de pie en Villarreal, Fernando Roig no dudó en hacerse con sus servicios al concluir el préstamo y a su alrededor se construyó un elenco de estrellas (Sorín, Forlán, Marcos Senna, Cazorla…) que orbitaron a su mando protagonizando los mayores éxitos del equipo hasta la fecha.

🇦🇷 La exhibición de Juan Román Riquelme para llevar al Villarreal a las semifinales de la Champions League en 2006...#UCL | @VillarrealCF pic.twitter.com/wAs9MX2q8r — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) January 5, 2021

Historia del fútbol español y europeo son ya las actuaciones de aquel famoso Villarreal de la temporada 2005/2006. Invicto en la fase de grupos de la Champions League, el cuadro castellonense encontró su techo en semifinales bajo la batuta de un Juan Román Riquelme que encadenó recitales en los momentos clave.

No obstante, al genio se le atragantó el más sencillo de los trucos. El Arsenal fue su rival en esas semis históricas, cuyo máximo protagonista no ha querido volver a ver por el trágico final que escondieron. La eliminatoria no se decantó hasta los crueles compases finales de El Madrigal (ahora Estadio de La Cerámica) en los que la bota derecha de Riquelme tuvo la posibilidad de enviar a la prórroga el juego más importante de la historia del equipo desde el punto de penalti. El archiconocido desenlace se topó con Lehmann como inesperado héroe ‘gunner’ ante todo un campo en estado de 'shock'.

Hoy se cumplen 15 años de ésto.

Qué cerca estuvo el ⁦@VillarrealCF⁩ pic.twitter.com/VHeQDDeJYL — Retro + (@retro_plus) April 25, 2021

⚽🟡@Pauttorres, en @ElLarguero



🏟️ "El día que Riquelme falló el penalti ante el Arsenal estaba en el campo con mi madre y con mi hermano"



🥺 "El berrinche me duró hasta varios días después. Era muy ilusionante para un pueblo como es Villarreal"



💛¡Mucha suerte el jueves, Pau! pic.twitter.com/8GxnnJdXbF — El Larguero (@ellarguero) April 27, 2021

Su relación de amor con el pueblo de Villarreal se reforzó pese al revés. Y es que 15 años después de aquello, Riquelme sigue considerando su "segundo equipo" a los amarillos y estos mantienen el recuerdo del primer gran referente que les hizo deslumbrar en el mundo. Esta memoria es la misma sobre la que quiere hacerse fuerte el equipo para afrontar su particular 'vendetta' contra el Arsenal este 2021: de nuevo en semifinales, de nuevo en una competición continental como la Europa League.

El retorno del hijo pródigo

El camino de vuelta hacia el equipo de sus amores, CA Boca Juniors, lo emprendió solo unos meses más tarde. En invierno del 2007 hizo las maletas de una manera precipitada y cargada de sospechas relativas a unas desavenencias sobre las que no pudo pronunciarse hasta varios años después. Las circunstancias evitaron una salida de la misma grandeza que representaba en suelo castellonense.

Por aquel entonces, todavía quedaba mucho fútbol en las botas de un Riquelme que aterrizó en La Bombonera dispuesto a echarse a la espalda un equipo con el que volvió para reinar. Nuevas ligas, una nueva Libertadores e incluso una Recopa Sudamericana engrosaron su palmarés en un final de carrera triunfal que tuvo incluso un guiño al club que lo vio nacer bajando al barro. Argentinos Juniors, su primer equipo, fue también el último, con quien no se arrugó para bajar de categoría y encabezar su último éxito como futbolista, el ascenso a la Primera División argentina justo antes de anunciar su retirada a comienzos de 2015.

¿Qué hace ahora?

Donde Riquelme ponía el ojo como jugador, Riquelme ponía la pelota. Algo parecido ha seguido haciendo desde su retirada, la cual llevó a cabo con el claro objetivo de alcanzar la presidencia de su querido Boca. Especialmente cerca está su sueño desde 2019 y, aunque todavía no ha alcanzado el puesto de máximo mandatario, su figura es más que visible en el palco.

Juan Román Riquelme es en la actualidad vicepresidente en la directiva que encabeza Jorge Amor Ameal en Boca Juniors. A pesar de la posición del exfutbolista en la segunda línea mediática, es una de las voces con más peso entre los dirigentes del equipo. Sobre este cargo se refirió esta semana en el ‘Reencuentro de héroes’ que organizó el Villarreal CF vía online con algunas de sus leyendas: “La estoy pasando muy bien. Pensé que se me iba a complicar mucho más, pero tengo mucha gente que me ayuda. La gente de Boca me tiene mucho cariño”, asegura, desde Buenos Aires.