Cómo luchar contra el sedentarismo si estás teletrabajando: los mejores tips para moverte en casa

Si antes del teletrabajo no hacías ejercicio y ahora que ya no sales de casa para trabajar tu nivel de movilidad se ha reducido considerablemente, tal vez hayas empezado a notar los estragos que causa en el cuerpo el sedentarismo. Y si todavía piensas que no estás hecho para el deporte o que no tienes tiempo, te invitamos a que dejes tus prejuicios y empieces a plantearte que, como dice el refrán, "menos da una piedra".

Esta ha sido una de las frases con las que anima el entrenador y asesor físico y de salud, Iñaki Sanjuan, a comenzar a realizar ejercicio físico para que el sedentarismo no derive en problemas de salud como la obesidad, la tensión alta o la atrofia muscular, ya que aunque el tiempo que se entrene o el deporte que se practiquen sean por un tiempo reducido, "se notan los beneficios".

Vístete y muévete, aunque sea por tu casa

El asesor físico y entrenador en Las Tablas, ha hablado en una entrevista en el Twitch de la Cadena Ser sobre los beneficios que tiene el deporte sobre la salud, y ha ofrecido algunas pautas para animar a todas aquellas personas que se han abandonado a la vida sedentaria por su trabajo diario frente a un ordenador y por no salir de casa, porque al menos antes de la pandemia, ya tenías que moverte para ir a trabajar, pero ahora ya no es así. Por lo tanto, ¿Cómo conseguir activar al cuerpo si estás todo el día sentado y sin necesidad de tener que convertirte en deportista de élite?

La primera pauta que se escuchó mucho en pandemia, para que afectara menos psicológicamente, fue la de vestirse y asearse todas las mañanas como si fueras a salir de casa, y aquí Sanjuan tiene la misma opinión. Esto hace que el cerebro se active más que si te pones a trabajar directamente desde la cama al ordenador. Además, aconseja moverse por la casa, pues aunque creas que es en vano el cuerpo lo nota.

Se consciente de tu postura y realiza estiramientos



La postura delante del ordenador es también muy importante, y aunque como asegura el entrenador de Las Tablas a cualquiera se nos puede olvidar en un momento dado, es bueno ser consciente para tener la postura más higiénica posible la mayor cantidad de tiempo. Una actividad que no cuesta apenas esfuerzo y que se puede practicar mientras se está delante de una pantalla es la movilidad articular, ayudar a las articulaciones con rotaciones y estiramientos ayuda, en primer lugar, a su movilidad, y en segundo a reducir las molestias que provoca estar sentado tantas horas de teletrabajo.

La zona cervical es la que más se carga por mirar hacia abajo al ordenador todo el tiempo, por lo que Sanjuan aconseja trabajar ejercicios isométricos de cuello y espalda, que consiste en presionar durante unos segundos y sin demasiada fuerza la cabeza con la ayuda de la mano en diferentes posiciones, hacia adelante, hacia el lado...

Y por supuesto si antes o después de la jornada laboral se practica cualquier tipo de deporte o entrenamiento los beneficios serán superiores. En este sentido, el entrenador advierte que si uno no está acostumbrado al ejercicio físico lo mejor es empezar con pequeñas metas que se puedan cumplir y que no acaben por estresar o agobiar, ya que sino el objetivo se rompe y es más fácil desistir. "Si uno quiere de verdad, es posible" anima Sanjuan, y es que como señala los pequeños cambios, como pueden ser caminar a paso ligero 30 minutos dos días a la semana ya conlleva beneficios para la salud, y el cuerpo cada vez pedirá más.

Con pequeños cambios ya notarás el beneficio

Para ello se pueden hacer simples cambios en la rutina diaria como ir andando hacia un sitio que esté cerca sin necesidad de coger el coche o el transporte público, subir escaleras en lugar de coger el ascensor, bajarse una estación antes de metro y completar la ruta caminando... Se pueden hacer muchos pequeños cambios en la vida diaria y cuyos resultados terminan animando a hacer más, asegura Sanjuan.

Por ejemplo el reto de los 10.000 pasos diarios, el asesor físico explica que cuando este desafío empezó a plantearse provocó cierto debate entre el mundo del deporte y pensó en desmitificarlo junto a otros expertos. Sin embargo, ha terminado con la balanza a su favor, en el sentido de que "hay que moverse, sea como sea, con pasos, en bicicleta, nadando... el hombre está hecho para eso". Por lo tanto, todo lo que sea beneficioso es bienvenido, y si todos los días te pones este reto ya habrás conseguido bastante. "Se llegó a demostrar con estudios que la persona que se mueve, ya sea con 10.000 pasos u otro ejercicio, tiene menos papeletas para morirse" apunta.

Pero eso sí, el entrenador de Las Tablas ha aconsejado que, en cualquier caso, y si eres inexperto, lo mejor es ayudarte con un profesional que paute los ejercicios que vas a realizar en base a tus capacidades físicas y otra serie de factores, para evitar las temidas lesiones. ¿Quieres saber más sobre ellas y sobre los asuntos que ha explicado Iñaki Sanjuan en Twitch? Accede a través de este enlace al vídeo.