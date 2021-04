"Me preocupa": la advertencia de Margarita del Val sobre el colapso sanitario en India que nos podría afectar

El Gobierno de India ha confirmado 386.452 contagios por COVID-19 y 3.498 muertos en las últimas 24 horas. Unas cifras, las más altas desde que se tienen registros, que evidencian la crisis sanitaria de un país que ha visto como, en cuestión de apenas unas semanas, la situación se ha descontrolado a niveles insospechados. Principalmente en regiones como Maharashtra, donde se han registrado 66.159 contagios durante las últimas horas.

A pesar de que el gobierno daba por controlada la situación el pasado mes de marzo, cuando apenas registraba unos miles de contagios diarios, la pandemia se ha propagado con rapidez durante las últimas semanas como consecuencia de la relajación de la población y la falta de medidas de contención ante nuevas cepas de la enfermedad. Pero, ¿son estas variantes las causantes de este descontrol al que se enfrenta India?

Margarita del Val habla sobre la variante india de la COVID: "No explica el problema tan grave que hay en el país"

Hace apenas unos días, la viróloga del CSIC Margarita del Val dudaba que la variante india fuera la explicación de lo que está ocurriendo en el país durante estas últimas semanas. Todo ello en declaraciones a la Cadena SER, donde explicaba que esta variante era mayoritaria en una zona concreta y que no podía explicar lo que estaba sucediendo en todo el país: "Este virus avanza tanto como le dejemos".

Varios días más tarde, la viróloga se ha sentado frente a los micrófonos de Onda Vasca para hablar nuevamente sobre la variante india de la COVID-19. Y, una vez más, ha explicado que no es la causante principal de esta situación: "Esta variante, aunque se detectó en otoño por primera vez, no se está imponiendo en la India, sino en una zona concreta del país. Esto no explica el problema tan grave que hay en India de descontrol, sino la falta de medidas y el exceso de confianza".

Margarita del Val muestra su preocupación por la situación de India

La viróloga reconoce que le preocupa la situación sanitaria que está viviendo la India durante estas últimas semanas. No solo por la cantidad de contagios y fallecidos que está registrando el país, sino las consecuencias que puede tener un posible colapso para el resto del mundo. Y es que, tal y como ha explicado la investigadora, India es el mayor productor de vacunas y medicamentos del mundo: "Como la India colapse, colapsamos todos nosotros detrás".

A pesar de ser el mayor productor de vacunas del mundo, Margarita del Val lamenta que hay muy poca población vacunada en el país: "Las estaban exportando en una falsa percepción de lo resistentes que eran al virus y por el impacto económico". Por lo tanto, y más allá de posibles variantes, Margarita del Val asegura que la crisis sanitaria que vive India durante estas últimas semanas proviene de una confianza por parte de la sociedad: "Este virus se multiplica en cuanto relajamos las medidas de seguridad".