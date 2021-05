La aplaudida reacción Carlota Corredera frente a los carteles de "Stop Feminazis" dirigidos a Rocío Carrasco

El documental protagonizado por Rocío Carrasco, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', ha generado múltiples polémicas y comentarios. La docuserie de Telecinco ha dado de qué hablar y el último suceso relacionado se ha producido a la entrada de un juzgado de Alcobendas (Madrid), cuando Rocío iba a declarar. Un grupo de hombres recibía a la hija de Rocío Jurado con carteles donde se podía leer "Stop feminazis".

Rociíto estaba citada para declarar por una denuncia de su expareja, Antonio David Flores, por presuntamente no haber pagado la pensión de su hijo, David, cuando este aún era menor de edad.

La imagen de Rocío con los carteles donde se puede leer "Stop Feminazis" ha causado múltiples reacciones e indignación. Desde la Ministra de Igualdad Irene Montero, hasta la presentadora de Telecinco Carlota Corredera, quienes han mostrado su descontento por la situación.

Corredera ha compartido un mensaje en sus redes sociales mostrando indignación frente a lo acontecido frente al juzgado de Alcobendas. La presentadora se ha dirigido de esta forma a los portadores de los carteles en su cuenta de Twitter: "No voy a compartir la foto de la VERGÜENZA, la que se ha producido esta mañana en los juzgados de Alcobendas con Rocío Carrasco. No la vais a callar, no nos vais a callar. Señal de Stop STOP MALTRATADORES, STOP MACHISTAS, STOP NEGACIONISTAS, STOP VENTAJISTAS #RocíoYoSíTeCreo".

No voy a compartir la foto de la VERGÜENZA, la que se ha producido esta mañana en los juzgados de Alcobendas con Rocío Carrasco. No la vais a callar, no nos vais a callar.

🛑 STOP MALTRATADORES, STOP MACHISTAS, STOP NEGACIONISTAS, STOP VENTAJISTAS #RocíoYoSíTeCreo — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) April 30, 2021

El tweet ha conseguido 842 retweets y más de tres mil 'me gusta', una reacción muy aplaudido en la red social del pajarito por los seguidores de la presentadora.