Lucas Vázquez, sobre su futuro: "No sé lo que pasará, pero siempre seré hincha del Real Madrid"

El jugador del Real Madrid, Lucas Vázquez, ha concedido una entrevista al medio The Athletic en la que ha repasado su carrera como futbolista y su futuro en el club blanco.

El madridista se despidió de la temporada tras sufrir un esguince del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda, que le tendrá unas ocho semanas de baja, lo que queda de temporada.

Su comienzo en el Real Madrid

La receta de Lucas Vázquez es saber esperar el momento idóneo: "Hay que tener paciencia, saber que jugar en el Real Madrid es difícil. La clave es estar preparado para cuando se te presenta la oportunidad. Lo que se valora en el Real Madrid, en los grandes clubes, es que cada vez que tienes una oportunidad, la aprovechas, estás preparado, lo haces bien y ayudas al equipo".

Buenas palabras para Zidane

"El míster no te miente, te dice lo que quiere, lo que espera, lo que puedes dar o no puedes dar. Podría contarte muchos momentos en los que quizás no jugaba mucho, y él siempre me hablaba, me levantaba el ánimo, me decía: 'Tranquilo Lucas, tendrás tu oportunidad. Sigue trabajando, que si trabajas duro todo lo demás seguirá".

Lo mejor del francés en el banquillo

Esta temporada también ha demostrado que es mucho más que un “susurrador de jugadores”, que sabe cómo manejar los egos y mantener a las superestrellas en juego, ya que las circunstancias sin precedentes han exigido más inteligencia táctica y flexibilidad. Esto se vio especialmente cuando el plan de juego simple pero efectivo del Madrid ante el Liverpool".

Lucas supo esperar su momento

"Creo que ha sido la mejor de mi carrera, eso se ve reflejado en los números. Al principio no jugaba mucho, luego, cuando tuve la oportunidad en el Camp Nou, jugué muchos partidos seguidos, comenzando con regularidad. Eso me dio la confianza para sentirme importante, titular, que es lo que necesita un jugador para sacar lo mejor de sí mismo".

Su futuro en el Real Madrid

"No sé lo que pasará. Al final, nunca se sabe lo que pasará en el futuro. Tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, el club al que apoyé de niño. Ya sea que me vaya o me quede, pase lo que pase, siempre seré hincha del Madrid. Sin duda, mis agentes están haciendo un gran trabajo para conseguir lo mejor para mí".

Análisis de un año pandémico

"Es una temporada muy difícil, tantas lesiones, casos COVID, y no se sabe cuándo habrá jugadores disponibles o no. Hay que darle mucho mérito a la temporada del Real Madrid. El equipo ha sabido juntarse cuando tenía que hacerlo, demostrando lo que es un equipo de verdad. Ningún jugador es insustituible, siempre que alguien más tiene que salir al campo, lo hace muy bien. Ese es el secreto de este año".

Su opinión sobre la Superliga

"Todos tenemos nuestras opiniones, no sé si la Superliga es una buena idea o no, pero sí creo que tenemos que mirar muchas cosas. Creo que nos estamos acercando al punto de saturación y, a menudo, son los jugadores los que más sufren con más y más partidos cada año. Entonces ves más y más lesiones. Tenemos que mirar eso. Las exigencias son cada vez más altas y el espectáculo sufre. Entonces, tal vez sea necesario comenzar a recortar el número de juegos".