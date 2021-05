"Ya está bien, gordo": la discusión entre Piqué, Ter Stegen y Luis Suárez en el Camp Nou

El Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentaron el sábado en un duelo importantísimo de cara a la lucha por el título de Liga. Un partido que acabó en empate y en el que ni hubo polémica ni fue un partido caliente.

Eso sí, humo un momento de pequeña tensión durante el choque entre Luis Suárez y Ter Stegen, con presencia de algunos otros compañeros, entre ellos Gerard Piqué. Una discusión que, evidentemente, queda en el campo ya que todos ellos han estado juntos muchos años y se conocen perfectamente.

Todo vino por una acción en la que Suárez reclamó penalti de Ter Stegen, el cual dejó claro que había despejado el balón con la mano sin tocarle la cabeza. El charrúa, en cambio, se fue al suelo reclamando que le había golpeado la cabeza. Iturralde González dejó claro en Carrusel Deportivo que para él no había "nada de nada".

"Ha sido con la mano", decía Ter Stegen al comienzo de la charla. "Ya está bien, gordo, ya está bien", añadía Piqué de forma cariñosa pero haciéndole ver que no debía, a su juicio, fingir.

Luis Suárez se levantó y comenzó a responder al portero alemán. "¿Me golpeas o no, me golpeas o no?", a lo que respondió su excompañero con un "para nada, para nada". "Si meto la pierna, vale, pero no", dijo Ter Stegen en una conversación que cerró el uruguayo afirmando lo siguiente. "Entonces quédate ahí, vendehumos".