La temporada 2020/2021 del Liverpool FC dista mucho de la de las últimas campañas. Los 'reds' han experimentado un notable descenso en sus prestaciones justo después de poner fin a una racha de 30 años sin levantar una liga. Es por ello que las miradas apuntan a las grandes estrellas de la plantilla por su evidente bajada de nivel, entre ellos un Sadio Mané que también ha tratado de encontrar explicación a una etapa para olvidar.

"Es la peor temporada de mi carrera. Tengo que admitirlo", asumió el senegalés en una entrevista con Canal+ Francia. "Si me preguntas qué pasa, me esforzaré por darte una respuesta. Personalmente no lo sé, siempre he tratado de ser positivo, tanto si las cosas van bien como si van mal", comenzó a explicar, abriéndose para mostrar las sensaciones detrás de sus registros actuales.

"Me cuestiono todo el tiempo. Incluso me sometí a pruebas médicas para examinar mi cuerpo. ¿Estoy comiendo los alimentos adecuados o pasa algo? Pero chequearon los resultados y todo está bien", desveló Mané, enfocado en dejar atrás la dinámica en la que se encuentra inmerso.

Sadio Mané cae al césped en un partido con el Liverpool FC / Getty Images

Tras corroborar su óptimo estado físico, el futbolista trabaja "duro" para asumir los "altibajos" de los profesionales y poder relanzar su carrera. "Tal vez con el tiempo esta situación pase", cerró el '10' del Liverpool, que en cuanto a números está protagonizando su año más discreto desde que fichara por el club de Anfield.

En cuestión de meses, los 'reds' han pasado de reinar en Inglaterra a luchar para no salir de puestos europeos. Ese mismo camino ha tomado Mané, que ha pasado de marcar 22 y 18 goles en las dos anteriores ediciones de la Premier League a no alcanzar la decena en la actual.